Ore di panico in Spagna e non solo a partire dalla tarda mattinata. La penisola iberica è stata infatti colpita da un maxi blackout elettrico che ha interessato diverse regioni del Paese, lasciando senza corrente aeroporti, reti di comunicazione e i trasporti. “Attivati piani di ripristino dell’approvvigionamento elettrico in collaborazione con le aziende del settore dopo il blackout totale che ha colpito il sistema peninsulare”, spiega la società elettrica nazionale, Red Eléctrica. “Si stanno analizzando le cause – dice – e si stanno dedicando tutte le risorse per risolvere il problema”.

DISAGI IN TUTTA LA SPAGNA

Il massiccio blackout che ha colpito quasi tutta la Spagna e anche regioni del Sud della Francia e del Portogallo, ha creato problemi anche agli aeroporti di Madrid e ai treni in gran parte della Penisola iberica, dove il traffico ferroviario è bloccato, come ha informato l’operatore ferroviario Renfe. Fermata anche la metropolitana della capitale, che è stata sgomberata. I voli sono stati fermati negli scali di Madrid Barajas e Lisbona mentre si riportano cancellazioni di voli a Barcellona-El Prat. Sull’oscuramento dell’erogazione elettrica generalizzata l’Istituto Nazionale di Cybersicurezza (Incibe) indaga se sia stato provocato da un cyberattacco.

A causa della diffusa interruzione di corrente, il governo ha ora organizzato una riunione di crisi presso la sede centrale di Red Eléctrica, la società responsabile della gestione del sistema elettrico spagnolo. Vi partecipano il premier Pedro Sánchez, la vicepresidente e ministra delle Finanze, María Jesús Montero, la vicepresidente e ministra dell’ambiente Sara Aagesen e il ministro dei Trasporti Óscar Puente.

LA SITUAZIONE AL TORNEO DI MADRID

Al momento anche al Masters 1000 di Madrid il gioco è fermo, con l’incontro tra Dimitrov e Fearnley sospeso sul 6-4 5-4. Matteo Arnaldi ha invece chiuso la propria sfida imponendosi su Dzumhur quando l’elettricità era già andata via, ma con il giudice di sedia Layani che ha lasciato proseguire il match pur senza l’ausilio della tecnologia. Al momento è stato comunicato che non si riprenderà prima delle ore 14:30, ma è facile immaginare che si andrà per le lunghe, vista la situazione.

AGGIORNAMENTO: Non si riprenderà a giocare prima delle 15:30.