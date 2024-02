Sanremo 2024, scaletta seconda serata: orari cantanti e ospiti, ecco a che ora finisce

La scaletta completa della seconda serata di Sanremo 2024: ecco le anticipazioni, gli orari dei 15 cantanti e degli ospiti e lo svolgimento passo dopo passo di mercoledì 7 febbraio. Prosegue la kermesse canora trasmessa da Rai Uno e nella seconda serata canteranno 15 dei 30 cantanti visti già ieri sera. La particolarità risiede nel fatto che gli altri quindici, che canteranno domani, stasera presenteranno uno dei colleghi, e lo stesso a parti invertite accadrà domani. In più, nei pdf diffusi dalla tv di Stato, gli orari esatti di ogni esibizione, le anticipazioni sulle gag di Amadeus e sui momenti dedicati agli ospiti. La serata si chiuderà alle ore 01.45 circa. Ecco di seguito tutte le informazioni.

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole” presentato da Ghali

Renga Nek – “Pazzo di te” presentati da La Sad

Alfa – “Vai!” presentato da Mr.Rain

Dargen D’Amico – “Onda alta” presentato da Diodato

Il Volo – “Capolavoro” presentati da Rose Villain

Gazzelle – “Tutto qui” presentato dai Bnkr44

Emma – “Apnea” presentata dai Santi Francesi

Mahmood – “Tuta gold” presentato da Alessandra Amoroso

BigMama – “La rabbia non ti basta” presentata da Il Tre

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza” presentati da Angelina Mango

Geolier – “I p’ me, tu p’ te” presentato da Fiorella Mannoia

Loredana Berté – “Pazza” presentata da Sangiovanni

Annalisa – “Sinceramente” presentata da Maninni

Irama – “Tu no” presentato dai Ricchi e Poveri

Clara – “Diamanti grezzi” presentata dai Negramaro