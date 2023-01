Sport in tv oggi, sabato 7 gennaio 2023: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di sabato 7 gennaio 2023, con tanti appuntamenti assolutamente da non perdere e tutte le informazioni per seguire in diretta ogni evento. Giornata piena di sport, dal calcio con la Serie A e i top campionati europei, passando per il basket con lo spettacolo dell’NBA e gli sport invernali. Spazio anche al tennis con la United Cup e i tornei australiani e al volley con la Superlega. Di seguito il programma completo.