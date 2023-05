Internazionali d’Italia 2023, day 7: Fognini-Rune il piatto forte, occhi anche su Sinner e Musetti

Tutto pronto per un’altra giornata di grande tennis a Roma, dove proseguono gli Internazionali d’Italia 2023. Anche oggi le previsioni non promettono bene e c’è il rischio di dover fare i conti con la pioggia, ma se il meteo dovesse essere clemente allora si prospetta un giorno molto intenso dato che non si disputeranno solo i match programmati per oggi ma anche quelli che non si sono conclusi (o non sono neppure iniziati) ieri.

Il piatto forte non può che essere la sfida di terzo turno tra Fabio Fognini e Holger Rune, in programma sulla Grand Stand Arena. In teoria non dovrebbe esserci storia dato che in fin dei conti si affrontano un giovane top 10 in rampa di lancio e il numero 130 del mondo in parabola discendente. Eppure in questi giorni Fabio ha sfoggiato un livello di tennis straordinario, battendo prima Murray e poi Kecmanovic, mettendo ben in chiaro che il ritiro può aspettare visto che ha ancora molto da dare al tennis. Certo, contro Rune non sarà facile e partirà sfavorito, ma il match si preannuncia comunque avvincente.

In campo anche Jannik Sinner, che dopo un comodo debutto contro Kokkinakis è attesa da un’altra sfida sulla carta agevole. Il suo avversario sarà infatti il lucky loser Shevchenko, che sta vivendo un ottimo momento di forma iniziato già a Madrid ma non sembra possedere le carte né il livello per impensierire Sinner. Guai però a sottovalutare il match, che si giocherà nella sessione serale.

Chi invece non è potuto scendere in campo ieri a causa della pioggia è Marco Cecchinato, che oggi affronterà Bautista Agut, ma soprattutto Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, opposti in un derby di fuoco sul Campo Pietrangeli. Impegnata infine anche Camila Giorgi, che aprirà le danze sul Centrale e proverà a vendicare la connazionale Martina Trevisan, sconfitta in un match thriller proprio dalla sua avversaria odierna, la ceca Muchova.

Per quanto riguarda le altre sfide, occhi puntati ovviamente sul numero uno al mondo Novak Djokovic, che sfida Grigor Dimitrov, ma anche sulla numero uno al mondo Iga Swiatek, che dopo il doppio 6-0 all’esordio proverà a ripetersi contro Tsurenko. In campo anche tennisti del calibro di Tsitsipas, Medvedev, Zverev e nel femminile Gauff ma anche Sakkari e soprattutto Rybakina. Appuntamento dalle ore 11.00, pioggia permettendo.