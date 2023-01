Juventus-Udinese, ultima partita all’Allianz Stadium da presidente per Andrea Agnelli

Nella giornata odierna la Juventus ha effettuato il riscaldamento a poche ore dalla sfida contro l’Udinese e ad assistere alle prove tecnico-tattiche, c’erano anche il presidente Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved, dimissionari dallo scorso 28 novembre. Il numero uno del club bianconero consegnato al tecnico Massimiliano Allegri il premio come allenatore del mese di novembre per la Lega Serie A. La sfida contro l’Udinese per Agnelli e Nedved sarà l’ultima da dirigenti, poiché il 18 gennaio prossimo l’assemblea degli azionisti voterà i nuovi consiglieri proposti da Exor. Prima di quella data la squadra di Allegri giocherà solo la partita di Napoli, venerdì 13 gennaio.