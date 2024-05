Eurovision 2024 scaletta finale con Angelina Mango: orari e a che ora finisce

Questa sera sale l’attesa per la finale dell’Eurovision Song Contest 2024, che quest’anno si tiene a Malmo, in Svezia: ecco di seguito la scaletta di stasera, gli orari e che ora inizia e finisce. Grande emozione per la partecipazione di Angelina Mango, la vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, che canterà La Noia provando a convincere gli altri paesi europei (l’Italia non può votare per il suo artista in gara).

Oltre alla cantante italiana figlia d’arte, si esibiranno anche gli altri 25 finalisti (non 26 perché l’Olanda è stata squalificata in corsa), in palio c’è la vittoria della sessantottesima edizione di questa manifestazione canora. La finale è trasmessa in chiaro su Rai Uno (streaming su Rai Play) e in contemporanea anche su Rai Radio2. L’orario di inizio è quello delle ore 20:35, però la competizione vera e propria inizierà intorno alle 21.15. Per quanto riguarda la fine della serata con proclamazione del vincitore, bisognerà attendere quantomeno le ore 00.30, visto che la Rai fissa in 235 minuti la durata complessiva della diretta dalla Svezia, ma probabilmente si sforerà intorno alle ore o1. Di seguito ecco allora la scaletta.

MONTEPREMI EUROVISION

REGOLAMENTO EUROVISION

LA SCALETTA DELLA FINALE DELL’EUROVISION