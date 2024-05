Montepremi Eurovision Song Contest 2024: soldi e quanto guadagna il vincitore

Tutto pronto per l’edizione numero 68 dell’Eurovision Song Contest, la competizione canora che vede in gara cantanti da tutta Europa e che vedrà protagonista, in rappresentanza dell’Italia, Angelina Mango, vincitrice dell’ultimo Sanremo con la canzona ‘La noia’. Un artista italiano non vince dal 2021, quando furono i Maneskin a trionfare. Quest’anno l’Eurovision è in programma alla Malmö Arena a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024, dopo la vittoria di Loreen con Tattoo nell’edizione precedente. In palio una fama sconfinata e un posto indelebile nell’albo d’oro, ma nessun premio in denaro. Già, come nelle scorse edizioni, l’Eurovision non offre un montepremi al vincitore, se non il guadagno in popolarità indirettamente collegato alla manifestazione. Come successo infatti ai Maneskin, vincere l’Eurovision offre una cassa di risonanza enorme: insomma, una vittoria fa la fortuna di qualsiasi artista, oltre che del paese di appartenenza visto che la nazione vincitrice avrà il compito di ospitare la prossima edizione. Con tutti i benefici che questo comporta.