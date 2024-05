Cleveland Cavaliers-Boston Celtics stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-3 NBA Playoffs 2024

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Cleveland Cavaliers-Boston Celtics, gara-3 del secondo turno dei Playoff NBA 2023/2024. La comoda vittoria di Tatum e compagni in gara-1 lasciava presagire una serie a senso unico, invece Cleveland si è resa protagonista di un successo a dir poco sorprendente in gara-2, espugnando il T Garden e ristabilendo la parità. La serie si sposta ora in Ohio, con i Celtics che rimangono favoriti, ma con la squadra di Donovan Mitchell che proverà a continuare a sognare, spinta dai propri tifosi. La palla a due è prevista oggi, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 maggio, alle 02:30 ore italiane. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Cavaliers-Celtics dei playoff Nba.

IL TABELLONE DEI PLAYOFF

PROGRAMMA TV DEI PLAYOFF

STREAMING E TV – Gara-3 tra Cleveland e Boston dei Playoff NBA 2023/2024 non sarà trasmessa in diretta tv, ma solo in streaming su NBA League Pass. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con aggiornamenti, la cronaca al termine della partita e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero niente di questi playoff.