Regolamento Eurovision 2024: come funziona, format, come si vota e televoto

E’ tutto pronto per il grande appuntamento dedicato all’evento Eurovision 2024, il torneo musicale in cui si sfidano 30 paesi europei con un artista e una canzone a rappresentarli, e per l’Italia c’è Angelina Mango, la vincitrice dell’ultimo Sanremo. Avendo vinto la Svezia nella scorsa edizione, è proprio la città di Malmo a ospitare la manifestazione. In molti si chiedono quale sia il regolamento dell’Eurovision Song Contest, come funziona questo evento seguitissimo, il format completo, come si vota e il televoto da casa per eleggere la canzone vincitrice. Sono 38 i paesi a prendere parte alle due semifinali, quelle di martedì e di giovedì, in finale (che si terrà sabato) entrano in gioco anche i sei paesi già ammessi di diritto, vale a dire la Svezia che ospita l’edizione e le cinque nazioni “Top-5”, ovvero Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e la nostra Italia. C’è però una novità: per la prima volta questi sei paesi saliranno sul palco durante le semifinali per un’esibizione dal vivo e completa delle loro canzoni, una sorta di anteprima.

COME FUNZIONA L’EUROVISION, REGOLAMENTO E FORMAT

Le canzoni vengono eseguite durante le serate davanti a un pubblico dal vivo e saranno annunciate sia in inglese che in francese, da presentatori internazionali. L’assegnazione dei paesi all’interno delle due semifinali e la posizione dell’Host Broadcaster nella finale saranno decise mediante sorteggio. L’esito dell’Eurovision Song Contest, inoltre, è deciso dai voti espressi dal Pubblico Nazionale e dalle Giurie Nazionali nominate nei paesi delle Emittenti Partecipanti. Ciascun paese, ed è una delle regole fondamentali, non può votare per l’artista che rappresenta il proprio paese. Non essendo in gara in semifinale, i sei paesi Top-5 e organizzatore potranno votare in una delle due semifinali oltre che in finale, nel dettaglio nella prima semifinale voteranno Svezia, Regno Unito e Germania, nella seconda semifinale voteranno Spagna, Italia e Francia. Al termine di ogni semifinale avanzeranno dieci canzoni alla finale, i venti artisti si uniranno così nell’atto conclusivo di sabato 11 maggio con la presenza dei sei paesi “teste di serie”.

TELEVOTO: COME SI VOTA ALL’EUROVISION 2024

L’esito dell’ESC è determinato dai voti espressi da: pubblico nazionale delle Emittenti Partecipanti, sia nelle Semifinali che nella Gran Finale attraverso il televoto centralizzato (il “Televoto”) e, ove fattibile o obbligatorio, attraverso il voto online a pagamento (il “voto online a pagamento”); giurati delle giurie nazionali nominati da ciascuna emittente partecipante in ciascun paese partecipante (solo gran finale); nel resto del mondo, il pubblico internazionale al di fuori dei paesi delle emittenti partecipanti, sia nelle semifinali che nella finale attraverso la votazione online centralizzata a pagamento. Ogni Paese assegna dei punti a scalare (12 alla preferita, 10 alla seconda, 8 e scalare fino a 1) alle sue dieci canzoni preferite. I telespettatori possono votare tramite telefono fisso o mobile durante le trasmissioni, in Italia i numeri sono i seguenti: 894.222 per le chiamate da telefono fisso e 475.475.0 per quelle da mobile, al quale va aggiunto il codice dell’artista da votare.

Nella semifinale tutte le emittenti partecipanti che presentano una canzone in una semifinale sono obbligate ad implementare il sistema di votazione del pubblico nazionale per quella semifinale. Le sei Emittenti Partecipanti con posto garantito in Finale attueranno il sistema di Voto del Pubblico Nazionale anche per la Semifinale che dovranno trasmettere. Nella finale tutte le emittenti partecipanti sono obbligate a implementare il sistema di voto del pubblico nazionale per la finale nei rispettivi paesi. I telespettatori nei paesi delle emittenti partecipanti sono invitati a votare le loro canzoni preferite tramite televoto (voti del pubblico nazionale tramite telefono e SMS, inclusa l’app ESC) e in alcuni paesi, dove tale metodo viene concordato tra il partner votante e l’emittente partecipante interessata, tramite votazione online a pagamento. Come detto, è vietato votare per l’artista che rappresenta il proprio Paese. Rispetto al voto del pubblico nazionale, la canzone che ha ricevuto il maggior numero di voti sarà classificata per prima, la canzone che ha ricevuto il secondo maggior numero di voti sarà classificata seconda e così via fino all’ultima canzone. Sia nelle semifinali che nella finale, verranno prese in considerazione solo le dieci canzoni meglio classificate del pubblico e i risultati del pubblico nazionale in ciascun paese saranno determinati come segue. Alla canzone che avrà ottenuto il miglior punteggio dal Pubblico Nazionale verranno attribuiti 12 punti; 10 punti alla canzone che ha ottenuto il secondo miglior punteggio del Pubblico Nazionale, 8 punti alla canzone che ha ottenuto il terzo miglior punteggio del Pubblico Nazionale, 7 punti al successivo, e così via fino a 1 punto per la canzone che ha ottenuto il decimo miglior punteggio del Pubblico Nazionale.

Ci sono poi i voti delle giurie nazionali nominate dall’emittente, in questo caso la Rai per l’Italia. Nella semifinale tutte le emittenti partecipanti che hanno un concorrente in una semifinale dovranno garantire che una giuria nazionale voti in quella semifinale. Le sei Emittenti Partecipanti con posto garantito in Finale nomineranno inoltre una Giuria Nazionale che voterà la Semifinale che dovranno trasmettere. In finale tutte le emittenti partecipanti nomineranno una giuria nazionale per votare nella finale (anche se la loro canzone non viene selezionata per la finale). Le Giurie Nazionali non potranno votare la canzone del proprio Paese. Rispetto alla Giuria Nazionale, i Giurati Nazionali classificheranno per prima la canzone preferita, per seconda la seconda canzone preferita, per terza la terza canzone preferita e così via fino alla canzone meno preferita che verrà classificata per ultima. Non sono ammesse astensioni, salvo che verrà esclusa dalla votazione la canzone rappresentativa del Paese dell’Emittente Partecipante che ha nominato la Giuria Nazionale. Non è consentito attribuire lo stesso punteggio a due brani diversi. Sia nelle Semifinali che nella Gran Finale verranno prese in considerazione solo le dieci canzoni migliori classificate in finale dalla Giuria Nazionale; i risultati della Giuria Nazionale in ciascun Paese saranno determinati come segue: Alla canzone che avrà ottenuto il miglior punteggio dalla Giuria Nazionale verranno attribuiti 12 punti; 10 punti alla canzone che ha ottenuto il secondo miglior punteggio della Giuria Nazionale, 8 punti alla canzone che ha ottenuto il terzo miglior punteggio della Giuria Nazionale, 7 punti al successivo, e così via fino a 1 punto per la canzone che ha ottenuto il decimo miglior punteggio della Giuria Nazionale.