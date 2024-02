Volley: Varsavia vince 3-1 anche a Monza e si aggiudica la Challenge Cup 2023/24

Photo LiveMedia/Roberto Tommasini Verona, Italy, November 08, 2023, Volleyball Italian Serie A Men Superleague match Rana Verona vs Vero Volley Monza Image shows: Exultation of Mint Vero Volley Monza during the match between Rana Verona and Mint Vero Volley Monza, regular season of Superlega Italian Volleball Championship 2023/2024 at Pala AGSM-AIM on November 8, 2023, Verona, Italy. LiveMedia - World Copyright

Nella gara di ritorno della finale della Cev Challenge Cup maschile 2023/2024 di volley, il Projekt Varsavia vince 3-1 in casa della Mint Vero Volley Monza e si aggiudica il trofeo della terza competizione europea. Dopo la vittoria per 3-1 tra le mura amiche, ai polacchi bastava vincere due set per portarsi a casa il titolo, missione completata subito nei primi due parziali. Monza si è battuta con coraggio soprattutto nel primo set, ma la sconfitta in rimonta ha minato le certezze della formazione di Eccheli che è crollata nel secondo parziale abbandonando così ogni velleità di ribaltare il risultato.

LA CRONACA DEL MATCH – Parte meglio la formazione di casa, che guidata dai suoi tre canadesi Szwarc, Maar e Loeppky si avvantaggia di una manciata di punti. Varsavia però riesce a rifarsi sotto con un Boladz in versione extra lusso, che non sbaglia nulla in attacco e trova diversi muri in difesa. Nel momento clou del set Szwarc cala molto la sua precisione in attacco e viene murato a più riprese, consentendo alla formazione ospite di portarsi in vantaggio per la prima volta. Il set prosegue ai vantaggi ma se lo aggiudica Varsavia 27-25 grazie al muro di Tillie. Galvanizzata dal vantaggio e vicinissima alla vittoria del trofeo, la squadra polacca parte in quarta anche nel secondo set, volando sul 9-2 grazie a otto punti consecutivi. Semeniuk è incontenibile – verrà eletto come miglior giocatore del torneo a fine partita – e per i polacchi non sembrano esserci problemi. Eccheli prova a cambiare le carte in tavola inserendo l’opposto classe 2004 Mujanovic e Takahashi, che danno un po’ di verve alla Vero Volley ma la sostanza non cambia. Varsavia vince anche il secondo set per 25-16 ed è campione della Challenge Cup.

Il terzo set ormai non ha più nulla da dire, e entrambi gli allenatori optano per diversi cambi, concedendo spazio alle seconde linee. Gli ospiti partono meglio, ma la rimonta di Monza guidata ancora da Takahashi e Mujanovic – migliori marcatori dei brianzoli rispettivamente con 12 e 17 punti – porta la squadra di Eccheli avanti senza troppa difficoltà. Il set si conclude 25-17 in favore della Vero Volley che accorcia così il risultato e regala ai suoi tifosi almeno un set di orgoglio. Nella quarta frazione la squadra di casa parte meglio e sembra avviata verso il tie break, ma Varsavia riesce ancora una volta a rimontare e a chiudere il set ed il match 25-22, e festeggiare così la vittoria della prima Challenge Cup della sua Storia.