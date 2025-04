La Lube Civitanova serve il bis nelle semifinali Scudetto della Superlega 2024/2025 di volley maschile e batte nuovamente la Sir Susa Vim Perugia. Vittoria molto più comoda rispetto alle precedenti, perché dopo l’equilibrio di gara2 e 3 con i tie break decisivi, stavolta i marchigiani chiudono la pratica in tre set, con un secco 3-0 (25-23, 25-20, 25-21) che dunque allunga ulteriormente la serie. Sarà decisiva gara5, che decreterà chi andrà a sfidare Trento nella finale per lo scudetto. Appuntamento per giovedì 24 aprile alle ore 20.30.

La cronaca di Lube-Perugia

I padroni di casa prendono il comando delle operazioni già nel primo set, quando riescono ad operare il primo allungo sull’8-4. Il vantaggio si mantiene sempre sopra i tre punti grazie ad un ispiratissimo Bottolo, ma a metà parziale i perugini riescono a tenere sul cambio palla in un paio di occasioni e ricuciono lo strappo con due ace in fila di Semeniuk, fino a rientrare sul -1 (15-14). Si procede così con grande equilibrio fino al 20-20, con il pari raggiunto grazie al mani fuori di Ben Tara. Bottolo riporta avanti i suoi in due occasioni, e con il muro regala un set point a Civitanova: è sufficiente, perché arriva anche il muro di Lagumdzija per il 25-23.

Civitanova in missione

Secondo set molto equilibrato, in cui le due formazioni rispondono colpo su colpo e nessuna delle due riesce a prendere il largo. L’uomo decisivo per la Lube è Nikolov, che prende per mano i compagni e con un paio di soluzioni offensive di altissimo livello regala il +4 grazie anche all’aiuto di Lagumdzija (21-17). Perugia non riesce a rientrare, e Bottolo va a segno dando quattro set point ai marchigiani: anche in questa occasione il primo è decisivo, perché l’attacco di Ishikawa è fuori misura e Civitanova chiude 25-20 volando sul 2-0.

Nel terzo set arriva la reazione dei Block Devils, che partono meglio grazie a Semeniuk e Ben Tara (8-5). Un paio di muri di Chinenyeze e il solito Bottolo però riportano a contatto la formazione di Medei, che impatta sul 16-16 dopo un altro errore di un falloso Ishikawa. Perugia però ha tutte le intenzioni di riaprire l’incontro e con Herrera e il pallonetto stavolta del giapponese torna avanti sul 20-18, ma da qui in poi si addormenta. Nikolov ancora una volta è debordante: mani out, pipe e ace, e la Lube mette la freccia, in maniera anche definitiva quando Loser sbaglia il primo tempo e fornisce quattro match point. Alla fine è decisivo Chinenyeze, che schiaccia il primo tempo del 25-21 e manda tutti a gara5.