Si ferma in semifinale il cammino di Jasmine Paolini al Wta 500 di Stoccarda. L’azzurra cede, come già successo al Wta 1000 di Miami, ad Aryna Sabalenka. 7-5 6-4 il punteggio in favore della testa di serie numero 1 dopo un’ora e 40 minuti di gioco. Partita molto equilibrata e che probabilmente avrebbe meritato un epilogo al terzo set. Nel primo parziale l’azzurra riesce a rimontare due break di svantaggio sul 5-2, ma accusa un passaggio a vuoto nel decimo gioco e si vede sfuggire di mano il set dopo 51 minuti. Nel secondo parziale arriva subito la reazione di Paolini, che si porta avanti di un break sul 3-1, ma si fa riprendere sul 4-4 e sorpassare sul più bello per il 7-5 6-4 finale. Nel complesso un’ottima prestazione della numero 6 Wta, che può guardare con ottimismo alle prossime settimane su terra. Sabalenka vola in finale dove incontrerà Jelena Ostapenko. La lettone, dopo aver sconfitto per la sesta volta su sei in carriera Iga Swiatek, ha superato in due set Ekaterina Alexandrova. Doppio 6-4 per la numero 24 del mondo, che è sembrata decisamente a suo agio sulla terra indoor tedesca. Appuntamento a domani per la finale, che si disputerà di lunedì in quanto a Stoccarda non si è giocato venerdì santo. Gli scontri diretti tra Sabalenka e Ostapenko sono tre e tutti a favore della bielorussa. Il più recente risale ai quarti di finale del Wta 1000 di Roma (6-4 6-2).

A Rouen trionfa Svitolina

Elina Svitolina vince il Wta 250 sulla terra francese. Sconfitta in finale Olga Danilovic dopo due ore di tennis. 6-4 7-6(8) il punteggio in favore della giocatrice ucraina, che è riuscita ad evitare il terzo set risalendo dal 6-4 al tie-break del secondo parziale. Dopo due championship point non sfruttati, Svitolina riesce a chiudere alla terza opportunità conquistando il primo torneo stagionale.