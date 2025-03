Si è chiuso il programma di gara-2 dei Playoff Scudetto 2025 per la Superlega, con il quadro che vede due sfide in parità e altre due invece più vicine alla chiusura sul 2-0. Ogni quarto di finale si gioca al meglio delle cinque partite, per un programma che si fa sempre più nel vivo verso la lotta per il Tricolore. Ottime notizie per Perugia e Piacenza, che hanno bissato le vittorie di gara-1 e guardano al futuro con ottimismo. Più equilibrate le sfide che mettono di fronte da una parte Milano e Civitanova e dall’altra Cisterna e Trento. Ecco come sono andati i match di oggi.

Sorpresa Cisterna, Trento si ferma: 1-1 nella serie

Il risultato meno atteso della giornata è sicuramente la vittoria della Top Volley Cisterna, che scrive una pagina di storia battendo in quattro set l’Itas Trentino con il punteggio di 3-1 (25-21, 27-25, 19-25, 26-24). Per i laziali si tratta infatti della prima partita vinta ai Playoff Scudetto ma anche del primo successo in un match contro Trento. I trentini d’altro canto hanno probabilmente patito anche le fatiche infrasettimanali, a pochi giorni dalla vittoria in cinque set contro l’Halkbank Ankara nella semifinale di andata di Cev Cup.

Decisivo sicuramente l’andamento del secondo set, con Trento capace di rientrare due volte dal 21-18 e dal 24-22 salvo poi arrendersi sotto i colpi di Ramon. A fine partita il tabellino esalta Efe Bayram, autore di 15 punti, e Theo Faure con 17 punti anche se come man of the match viene premiato il libero Domenico Pace. A Trento non bastano i 25 punti del “solito” Alessandro Michieletto.

Reazione Civitanova, Milano ko: la Lube pareggia la serie

Va in parità dopo gara-2 anche la serie tra Milano e Civitanova, che continuano a sovvertire il fattore campo. Dopo la vittoria dell’Allianz in terra marchigiana, ecco che la Cucine Lube restituisce il favore vincendo al Cloud con un netto 0-3 (16-25, 16-25, 20-25). Pochissimo equilibrio in campo, come dimostrano gli 8 ace a zero e i 10 muri a zero in favore di Civitanova. Top scorer a fine partita è Lagumdzija, che mette a referto 19 punti risultando l’unico in doppia cifra di tutta la partita.

Appuntamento adesso per gara-3 all’Eurosuole Forum, in programma domenica 23 marzo. Prima però Civitanova avrà un importante impegno europeo come la finale di ritorno di Challenge Cup: mercoledì Balaso e compagni affronteranno in casa i polacchi del Bogdanka LUK Lublin.

Piacenza stende ancora Verona e sale sul 2-0

Chi invece avvicina sempre di più la semifinale Playoff è la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che davanti al pubblico amico del PalaBanca supera in tre set la Rana Verona. Parziali di 25-22, 25-20, 25-18 in favore degli emiliani, che sicuramente approfittano anche della turbolenta settimana in casa scaligera dopo le dimissioni di coach Rado Soytchev arrivate venerdì. Dario Simoni prova a mettere in campo la miglior squadra possibile, ma con così poche ore a disposizione può ben poco. E così Piacenza regola i veneti senza particolari patemi, spinta dai 15 punti di Maar e dai 10 di Romanò. Domenica prossima alle 21:00 gara-3, con Verona che proverà a prolungare la serie tra le mura amiche del Pala AGSM AIM così da allungare una stagione comunque oltremodo positiva e culminata con la storica finale di Coppa Italia.

Perugia batte Modena, 2-0 e semifinale a un passo

Prosegue bene anche la serie playoff della Sir Volley Perugia, che in gara-2 dei quarti di finale vince sul campo della Valsa Group Modena. Al PalaPanini finisce 0-3 in favore degli umbri, che con i parziali di 21-25, 26-28, 15-25 non lasciano scampo alla compagine emiliana. Top scorer è Oleh Plotnytskyi, trascinatore dei Block Devils con 19 punti a fine partita. A Modena non bastano i 14 punti a testa di Gutierrez e Buchegger per evitare la seconda sconfitta, con il grande pubblico del PalaPanini vicino al soldout che non basta ai padroni di casa.

Domenica gara-3 potrebbe già chiudere la serie, ma prima Perugia dovrà anche chiudere i conti con il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Gli umbri hanno vinto 3-1 l’andata del derby europeo con Monza e dovranno quindi archiviare la pratica giovedì sera al PalaBarton Energy. Anche per il doppio impegno tra Champions e Playoff Scudetto può essere fondamentale chiudere la serie dei quarti di finale sul 3-0, così da risparmiare energie psico-fisiche potenzialmente fondamentali nel finale di stagione.