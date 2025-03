Per Thiago Motta il destino sembra essere segnato: il tecnico della Juventus è stato distrutto, il piano è venuto subito a galla

Si può dire tutto, tranne che ad inizio anno ci si aspettasse una situazione del genere in casa Juventus. I bianconeri vivono il loro momento nero con l’eliminazione da Champions e coppa Italia e la sconfitta contro l’Atalanta a chiudere la suggestione scudetto.

Suggestione che non avrebbe mai dovuto esserci, almeno a sentire Thiago Motta nell’immediato post gara della sfida ai nerazzurri. Proprio l’allenatore dei bianconeri è finito inevitabilmente sotto accusa e il suo destino appare segnato: nessun esonero a stagione in corso, fatto salvo un crollo verticale della squadra, ma un possibile addio alla fine dell’annata.

Su questo sta riflettendo la società con Giuntoli in prima linea. Motta ha detto di sentire la fiducia di società e proprietà, ma sembra che questa fiducia sia comunque a termine: a fine stagione si tracceranno i bilanci e per Thiago Motta potrebbe arrivare la sentenza di ‘condanna’. Via dalla Juventus dopo appena un anno, questa è l’aria che tira sull’allenatore italo-brasiliano, un’aria però che il suo agente Dario Canovi fa ‘finta’ di non sentire.

Così, in un intervento a ‘TeleLombardia’, il procuratore ha detto la sua sul momento vissuto dal suo assistito e le sue parole non sono state certo tenere nei confronti di chi lo critica. Una difesa chiara e orgogliosa.

Juventus, agente Motta: “In Italia si distruggono miti”

Tocca a Dario Canovi prendere le difese di Thiago Motta e farlo alzando anche la voce: “Futuro? Ha un contratto, toccherà ai dirigenti decidere se confermarlo. È una domanda da fare a Giuntoli“.

Sulle tante critiche ricevute dall’allenatore della Juventus, il procuratore è ancora più chiaro: “In Italia adoriamo creare miti per poi distruggerli. Lo scorso anno se ne parlava bene, oggi si dice tutto il male possibile“. Canovi non nega gli errori del tecnico, spiegando che tutti ne commettono, ma – aggiunge – “credo che pochi abbiano fatto un’analisi globale di ciò che è avvenuto alla Juve negli ultimi otto mesi“. Questo perché, altrimenti, “non si leggerebbero o ascolterebbero critiche così feroci: Thiago non le merita assolutamente“.

Critiche che ne hanno fatto quasi un capro espiatorio e che potrebbero portare all’addio a fine stagione. Un peccato, a quel che dice Canovi, perché “Thiago Motta diventerà uno dei migliori tecnici d’Europa“. Questo però sarà il campo a confermarlo, per adesso il tecnico deve rialzare la Juventus: per la squadra ed anche per se stesso.