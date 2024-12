Era già spalle al muro, doveva vincere e lo ha fatto la Lube Civitanova contro il Praia Clube nella Pool A del Fivb Mondiale per Club 2024. Gli uomini di Giampaolo Medei, dopo la sconfitta al tie-break contro il Foolad Sirjan Iranian, si riscattano alla grande, vincendo per 3-0 (25-18, 25-19, 28-26) e rientrando così in piena corsa per il passaggio del turno. le speranze di passare il turno. Un match ben gestito dalla compagine italiana contro la la squadra di Fabiano Preturlon Ribeiro nonostante qualche patema di troppo nel corso del terzo set. Ma l’importante era vincere in vista della terza e ultima sfida contro gli egiziani dell’Al Ahly.

MONDIALE PER CLUB: RISULTATI, PROGRAMMA DATE, ORARI E TV

FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

LA CRONACA DEL MATCH

La Lube vuole subito mettere in chiaro le cose e ci riesce, conquistando i primi cinque punti dell’incontro. Un primo set dominato da parte della squadra italiana, che trova spesso Gargiulio in primo tempo, ma trova anche il modo di coinvolgere gli altri interpreteti, da Nikolov a Lagumdzija. Il parziale d’apertura si chiude sul 25-18 e la musica non cambia nella seconda frazione, con Civitanova sempre in controllo riuscendo a gestire alla perfezione i suoi attacchi. La difesa della compagine sudamericana continua a farsi sorprendere dai primi tempi della Lube, con Gargiulio sempre sugli scudi, ma anche Chinenyeze che inizia a scaldare i motori verso il 25-19 finale.

Il terzo set è invece quello più equilibrato di tutti, con le due squadre che riescono a reagire a vicenda ai parziali dell’avversaria e con il Praia che inizia a sentire odore di quarto set quando ottiene un +2 di vantaggio nelle fasi finali del terzo. C’è la reazione della Lube, che annulla due set points e poi finalmente chiude al secondo match point a propria disposizion con un Gargiulio formato MVP.