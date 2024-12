Nella sesta giornata della fase campionato della Europa League 2024/25 la Roma ospiterà lo Sporting Braga tra le mura amiche dello Stadio Olimpico. Gli uomini guidati da mister Claudio Ranieri, archiviato il buon pareggio ottenuto due settimane fa contro il Tottenham, vogliono tornare al successo per alimentare le loro speranze di qualificazione ai playoff della manifestazione continentale. Adesso andiamo a scoprire se e quali sono i giocatori diffidati della squadra giallorosso nel match contro la compagine portoghese che, dal suo canto, occupa la diciottesima posizione e ha un punto in più in classifica rispetto ai capitolini.

Diffidati Roma-Braga

In Europa League, da regolamento, si entra in diffida dopo due ammonizioni rimediate e si viene squalificati alla terza (a seguire, di nuovo diffida già alla quarta e squalifica alla quinta, e via discorrendo), ma nella formazione di Marco Baroni nessuno ha subito due sanzioni quindi non vi sono diffidati. Nessun giocatore della squadra giallorossa è dunque in diffida, ma a rischio con un cartellino giallo ci sono ben sette giocatori: si tratta di Manu Koné, Tommaso Baldanzi, Paulo Dybala, Angelino, Zeki Celik, Eldor Shomurodov e Leandro Paredes. Tutti i calciatori sopraelencati, qualora venissero ammoniti contro il Braga, finirebbero nella lista dei diffidati.