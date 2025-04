Trento vince per 3-0 contro Civitanova, nella prima partite valida per la corsa al titolo. La finale scudetto di Superlega si apre in casa delle Aquile, che hanno chiuso la regular season in prima posizione. La sfida si svolgerà al meglio delle cinque partite, con – eventualmente – l’ultimo match che andrà in scena proprio in terra trentina. Le due formazioni torneranno in campo giovedì 1 maggio con gara-2, seguita da gara-3 in programma per domenica 4 maggio.

TRENTO-CIVITANOVA: IL RECAP DELLA PARTITA

Civitanova apre la partita con vivacità, con Trento che rientra in velocità e pareggia sul 5-5. A spostare gli equilibri è Michieletto, che con il suo ace porta le aquile avanti per due punti sul 13-11. Il sorpasso trentino costringe la Lube a sfruttare il primo time-out a disposizione. Le indicazioni di Medei non portano però il risultato sperato e Civitanova ferma nuovamente il gioco sul 19-14. Dopo la seconda interruzione, gli ospiti accorciano le distanze. E’ dunque il turno di Soli di chiamare time-out, con Trento ancora in vantaggio per tre punti sul 20-17. Gli uomini di Soli tornano ad allungare sul finale, con Flavio che trova il 24-20. Un errore della Lube chiude il set, con Trento avanti 25-20.

Il secondo set si apre con un’ottima performance di Trento. Le Aquile iniziano con una serie di buoni fondamentali, ma Civitanova non tarda a rientrare in partita. Il parziale continua punto a punto, con entrambe le squadre che dimostrano grande tenacia. Trento mette poi la freccia per il 14-12 e la Lube ferma subito il gioco. Il vantaggio di Sbertoli e compagni rimane però minimo e Soli sceglie di fermare il gioco in via precauzionale sul 17-16. Poco dopo, l’interruzione è chiesta da Medei, che sul 20-18 sottolinea ai suoi l’importanza del muro. Civitanova pareggia i conti, ma Trento rimette la testa avanti con Michieletto. Il set si chiude per 25-23 con il punto di Gabi Garcia.

Trento apre nel migliore dei modi il terzo set. I padroni di casa, con una serie di palloni decisi, si porta in testa per 5-2. Tra le fila dei trentini si distinguono le prestazioni di Michieletto e Flavio, con la squadra che continua a mantenere un ottimo ritmo, arrivando sul +5 al 13-8. Medei sfrutta il primo time-out sul 17-13, dopo un potente muro di Lavia. Civitanova si riscuote, avvicinandosi fino al -2 e Soli interrompe il gioco sul 20-18. I trentini volano avanti e chiudono i giochi per 25-21 con il primo tempo di Flavio, conquistando la prima gara della finale.