Tre su tre. La coppia d’oro di Pechino 2022 composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner vince la terza sfida e resta a punteggio pieno ai Mondiali di doppio misto di curling, in corso di svolgimento a Fredericton, in Canada. Dopo aver battuto Finlandia e Germania nei primi due appuntamenti, gli azzurri si sono imposti anche sulla Corea del Sud con il risultato di 9-4. L’impegno sulla carta era abbordabile, visto che gli asiatici venivano dai passi falsi contro Finlandia e Cina, ma sul ghiaccio canadese Constantini e Mosaner hanno avuto il merito di non sottovalutare gli avversari e di rimanere concentrati sull’obiettivo primo posto del girone A.

L’Italia apre le danze con il martello e spinge subito sull’acceleratore grazie a Constantini che con una doppia bocciata regala quattro punti alla causa azzurra. Come accaduto contro la Finlandia, la coppia tricolore ha la lucidità necessaria di limitare i danni nel secondo end, smorzando la reazione coreana e concedendo un solo punto agli avversari. L’Italia riprende in mano le sorti del gioco e piazza due stone sul tabellino nel terzo end, lasciando poi il punto del 6-2 ai coreani nel periodo successivo. Il feeling tra Constantini e Mosaner prosegue. Tra il quinto e il settimo periodo gli azzurri realizzano altri tre punti, mentre Kim e Seong si limitano ad accorciare le distanze nel sesto end, l’unico con almeno due punti messi a referto dai coreani.

Nel gruppo A l’Italia è in vetta con 3 vittorie e zero sconfitte, proprio come Scozia (che ha battuto Cina, Danimarca e Olanda) e Canada (reduce dai successi con Svezia, Danimarca e Germania). Si preannuncia quindi un duello a tre per la prima posizione. Le squadre vincitrici dei due gironi accederanno direttamente in semifinale mentre le due seconde e le due terze classificate disputeranno un qualification game con in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. L’Italia tornerà a giocare lunedì 28 aprile alle 15:00 contro la Danimarca. Alle 23:00 della stessa giornata invece avrà luogo il big match col Canada.