La Juventus torna a vincere dopo il ko di Parma e resta in piena corsa nella bagarre per un posto alla prossima Champions League. Tutto facile, o quasi, per i ragazzi di Igor Tudor allo Stadium contro un Monza che ormai da tempo non ha più nulla da chiedere a questo campionato di Serie A. Partita abbastanza a senso unico fino alla sanguinosa espulsione di Yildiz, che colpisce con una gomitata Bianco e costringe i suoi a difendere il 2-0 in 10′ per tutto il secondo tempo. Espulsione per condotta violenta che rischia di rovinare il finale di stagione alla Juve, con il turco che con ogni probabilità rischia di essere squalificato per entrambi i due scontri diretti contro Bologna e Lazio.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo sussulto bianconero ad opera di Kolo Muani, con una mezza rovesciata respinta, ma la chance più ghiotta è del Monza, con Birindelli che non finalizza al meglio un contropiede 3 contro 3 che finisce con una conclusione bloccata da Di Gregorio. A sbloccaree il risultato è allora Nico Gonzalez, che grazie a un tiro da fuori area torna finalmente al gol dopo 126 giorni.

Juve che dopo il vantaggio abbassa un po’ i ritmi, ma in contropiede al 22′ arriva a un passo dal raddoppio con Kolo Muani, che però spreca malamente a pochi metri dalla porta di Turati. Solo questione di tempo, dato che al 33′ il francese riesce a siglare il 2-0 al termine di una splendida progressione del solito Thuram. Sfida saldamente nelle mani dei bianconeri, ma che Yildiz rischia di compromettere con una gomitata di reazione su Bianco che gli costa un rosso dopo l’intervento del VAR.

Un’espulsione, quella di Yildiz, che ha i suoi effetti anche nell’immediato. La Juventus non riesce ad uscire dalla propria metàcampo nei primi dieci minuti della ripresa, e allora Tudor opera due cambi: entrano Weah e Savona per Cambiaso e Thuram. I padroni di casa sembrano assorbire bene le sostituzioni e Nico Gonzalez non va lontano dal raddoppio pochi minuti dopo. Il Monza prova a farsi vedere, ma la Juve gestisce senza troppi patemi il finale di partita.

IL TABELLINO DI JUVENTUS-MONZA

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Renato Veiga 6.5, Kelly 5.5; McKennie 6, Locatelli 6.5, Thuram 6.5 (13’st Savona 6), Cambiaso 5.5 (13’st Weah 6); Nico Gonzalez 7 (29’st Alberto Costa sv), Yildiz 4; Kolo Muani 6.5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Adzic, Douglas Luiz, Conceicao, Mbangula. Allenatore: Tudor 6.5.

MONZA (3-5-2): Turati 6; Pereira 6, Caldirola 5.5, Carboni 5.5; Birindelli 6 (18’st Petagna 5.5), Castrovilli 6 (29’st Sensi sv), Akpa Akpro 5.5 (18’st Forson 5.5), Bianco 5 (36’st Ciurria sv), Kyriakopoulos 5.5; Caprari 5, Dany Mota 5 (36’st Vignato sv). In panchina: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Palacios, Urbanski, Colombo, Martins. Allenatore: Nesta 6.

RETI: 11’pt Nico Gonzalez, 33’pt Kolo Muani.

Ammoniti: Renato Veiga, Savona, Pereira, Caldirola, Carboni.