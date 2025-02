Trento vince contro Monza e Cisterna batte Grottazzolina nell’ottava giornata di ritorno di Superlega 2024/2025. I trentini, ora in testa alla classifica a pari punti con Perugia, hanno piegato gli avversari per 3-0, mentre il secondo match della giornata si è protratto fino al tie-break. Cisterna, che aveva ottenuto il primo set, ha poi perso il secondo. Il terzo parziale è andato ai padroni di casa, mentre il quarto è stato vinto da Grottazzolina. La squadra casalinga l’ha spuntata solo nel parziale aggiuntivo.

MONZA-TRENTO

Trento vince su Monza per 3-0. La squadra trentina, in trasferta nel palazzetto della Vero Volley, si impone nel primo set, dando lo strappo decisivo sul finale. I monzesi si mantengono a breve distanza dagli avversari ne primi scambi, ma perdono terreno nella seconda metà. L’Itas chiude il set in vantaggio per 20-25. Nel secondo parziale, Trento prende il largo dopo pochi minuti in campo. Monza riesce a ricucire le distanze solo negli scambi finali, ma gli ospiti rimangono al comando. Anche il secondo set va nelle mani dei trentini, che firmano il 21-25. Nel terzo parziale Trento sale in cattedra e domina il gioco. Monza rimane all’inseguimento e perde il contatto con la squadra avversaria. I trentini firmano il 14-25 e strappano tre punti.

CISTERNA-GROTTAZZOLINA

Cisterna ottiene la vittoria del primo set, dopo una prima lotta punto a punto tra le due formazioni. Nella seconda metà della frazione, i padroni di casa allungano di alcune lunghezze, per poi venire ripresa da una tenace Grottazzolina. Cisterna riesce a spuntarla sul finale, siglando il 25-23. Gli equilibri si spostano nel secondo set, con Grottazzolina che – dopo pochi scambi – si trova già avanti di alcuni punti sugli avversari. Cisterna tenta di raggiungere i rivali, ma senza il successo sperato. Gli ospiti ottengono un 21-25 che vale l’1-1.

La squadra di casa non tarda a rispondere, vincendo il set successivo. Cisterna si impone con decisione, mentre Grottazzolina fatica a organizzarsi e commette errori in diverse situazioni. La Top Volley ne approfitta per allungare e andare a prendere un deciso 25-16. Il quarto set vede il risultato in grande equilibrio, con Grottazzolina che ottiene il vantaggio ma viene tallonata dagli avversari. Il parziale supera il muro dei 25 punti, con gli ospiti che la spuntano per 26-28. Il match è dunque deciso dal tie break, nel corso del quale Cisterna attacca con decisione e stacca il 15-10, insieme a due punti.