Il Milan non convince del tutto, fatica per circa 60′, ma poi con l’ingresso di Leao svolta la sua serata e raccoglie altri tre punti decisamente importanti nella rincorsa verso un posto nell’Europa che conta del prossimo anno. A San Siro finisce 1-0 per la formazione di Conceicao, che con la rete di Gimenez – al suo primo gol davanti al proprio pubblico – sale a quota 41 punti in classifica dopo il quarto risultato utile consecutivo e la terza vittoria nelle ultime quattro in Serie A. L’Hellas Verona resta invece in sestultima posizione, a +3 sulla zona retrocessione

PRIMO TEMPO AVARO DI EMOZIONI

Come si ipotizzava alla vigilia, Conceicao cambia tanto in attacco e si presenta con Pulisic e Leao in panca: ci sono Sottil e Musah nell’11 titolare, oltre a Joao Felix e Jimenez. La prima mezz’ora di gioco non regala tante emozioni al pubblico del Meazza, che trema quando Maignan rischia una mezza papera sul tiro di Duda, riuscendo però a deviarlo in calcio d’angolo. Non succede molto altro fino al 33′, quando sono ancora i tifosi rossoneri che per qualche secondo trattengono il respiro, questa volta però con gli occhi rivolti all’altra area di rigore. Gimenez infatti segna, ma il guardalinee alza la bandierina. Sul finire dl primo tempo un bel pallone finisce sui piedi di Musah, ma la conclusione del calciatore statunitense finisce altra sopra la traversa.

I CAMBI SVOLTANO LA PARTITA

La soluzione Sottil evidentemente non soddisfa Conceicao, che al rientro in campo toglie l’ex Fiorentina per schierare Leao; fuori anche Walker e al suo posto entra Jimenez. Il forcing dei rossoneri cresce, con Leao che si rende pericoloso in almeno un paio di occasioni. Il tecnico portoghese comprende che è il momento giusto e si gioca anche la carta Pulisic al posto di un Fofana che in queste settimane sta accusando tutta la fatica di mesi giocati a mille senza sosta. E poco dopo il 70′ il risultato infatti si sblocca: splendida combinazione Jimenez-Leao-Gimenez e il Milan è avanti con il gol del messicano. Nei 20′ l’Hellas non riesce a creare granché nel tentativo di trovare il pari, con i rossoneri sempre in controllo e Leao che prova nel recupero a inserire anche il suo nome nel tabellino, senza però riuscirci.

LE PAGELLE

IL MIGLIORE: Leao 7 – Alla fine, volente o nolente, le fortune di questa squadra spesso e volentieri passano da lui. Oggi entra con il piglio giusto e la partita cambia notevolmente in favore dei padroni di casa.

IL PEGGIORE: Musah 5.5 – L’impegno ce lo mette sempre, purtroppo manca molto altro.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Walker 6 (1’st Jimenez 7), Thiaw 6.5, Gabbia 6.5, Hernandez 6; Musah 5.5, Fofana 5.5 (23’st Pulisic 6); Sottil 5.5 (1’st Leao 7), Reijnders 6, Joao Felix 6.5 (43’st Terracciano sv); Gimenez 7 (37’st Abraham sv). In panchina: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Pavlovic, Bondo, Camarda, Chukwueze. Allenatore: Conceicao 6.5.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò 6.5; Valentini 5.5, Coppola 6, Dawidowicz 6; Tchatchoua 5.5, Duda 6, Niasse 5.5 (39’st Bernede sv), Bradaric 5.5 (39’st Oyegoke sv); Suslov 6 (39’st Cissè sv), Kastanos 6 (17’st Lazovic 6); Sarr 5.5 (23’st Mosquera 6). In panchina: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Okou, Ajayi, Lambourde, Livramento. Allenatore: Zanetti 5.5.

ARBITRO: Fourneau di Roma 6

RETI: 30′ st Gimenez.

Ammoniti: Coppola, Musah, Niasse, Bradaric, Duda, Jimenez, Gimenez. Angoli 10-7. Recupero 2′ pt, 4′ st.