Bellissima notizia per Valentino Rossi, è successo proprio nelle ultime ore: i fan sono al settimo cielo, ora sono tutti in grande attesa.

Il nome di Valentino Rossi è tornato in tendenza nelle ultimissime ore. Nessun motivo sportivo questa volta, non si parla dei suoi nove titoli mondiali conquistati, né della sua sua squadra motociclistica VR46, né tantomeno delle gare automobilistiche che pratica dal 2022, anno del suo ritiro dalla Moto GP.

No, questa volta, a far parlare di sé è un qualcosa che riguarda la sfera… sentimentale! Il Dottore, nei giorni scorsi, è stato a un matrimonio di amici insieme alla sua compagna Francesca Sofia Novello. Presenti al Comune di Ravenna per la cerimonia, la festa si è poi spostata in un locale a Milano Marittima. Ed è qui che è successo quello che ha fatto tanto parlare i fan.

Francesca Sofia Novello, anche testimone di nozze della sposa (come si vede da una story pubblicata su Instagram), è stata immortalata in una foto con un particolare che non è passato inosservato: è stata la modella italiana a prendere a volo il bouquet.

La foto di lei tra la folla con il mazzo di fiori in mano e le braccia rivolte verso il cielo ha fatto scatenare i fan della coppia che ora chiedono a gran voce: quando il matimonio?

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello presto sposi?

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono una bellissima coppia del mondo dello sport. Conosciutisi nell’ambito dei circuiti, grazie al lavoro come ombrellina della Novello per il Leopard Racing Team di Moto3, dalla loro relazione sono nate due magnifiche figlie. La prima, Giulietta, nasce nel marzo del 2022, mentre la piccola Gabriella è nata all’inizio del nuovo anno. E dopo due figlie, la gente si chiede se sia arrivato il momento del matrimonio.

Nel 2021, in un’intervista al talk show di Canale 5 “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin, la modella e showgirl italiana, alla domanda su un possibile matrimonio, parlava così: “Non c’è bisogno della fede, il matrimonio quando sarà il momento verrà, ma per me non è indispensabile”.

Adesso, a quattro anni di distanza, dopo la nascita di due bambine e il bouquet preso all’ultimo matrimonio, chissà che le cose non possano essere cambiate. Intanto, i fan aspettano.