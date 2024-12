Perugia batte Padova per 3-1 (23-25, 25-21, 25-19, 25-21). E’ questo il risultato della partita valida per la seconda giornata di ritorno della stagione 2024/2025 di Superlega. La formazione ospite conquista il primo set, con i Block Devils che ottengono invece i tre parziali successivi. I ragazzi di Angelo Lorenzetti rimangono dunque saldamente al comando della classifica, mantenendo anche l’imbattibilità. Dopo dodici partite, infatti, nessuno è ancora riuscito a fermare i Campioni d’Italia in carica. Padova invece non riesce a trovare il riscatto sperato e rimane al momento nona in campionato. Alle sue spalle, al momento, vi sono solo Taranto, Monza e Grottazzolina. E’ da ricordare che la classifica odierna non è quella definitiva. Infatti, devono ancora avere luogo i match tra Padova e Civitanova e quello tra Trento e Cisterna. Le due partite, valide per la prima giornata di ritorno, sono rimaste sospese a causa del Mondiale per Club, che ha visto la partecipazione di Civitanova e dei trentini. La situazione, dunque, potrebbe ancora cambiare.

PERUGIA-PADOVA: LA CRONACA

Al via, Perugia si porta in vantaggio. I Block Devils dettano il passo, con Padova che ferma il gioco sul 10-6. Jacopo Cuttini cerca di riportare ordine tra le fila dei suoi, tentativo che poi il tempo rivelerà essere stato efficace. La formazione ospite, infatti, macina punti in velocità, fino a trovarsi ad una sola lunghezza dai perugini. Angelo Lorenzetti chiama time out sul 15-14, in un momento delicato per i suoi. La Sir non riesce però ad invertire il proprio andamento, con Padova che mette la testa avanti sul 20-22. Il secondo time out di Lorenzetti, chiamato sul 20-22, non è abbastanza: Padova firma il set point sul 21-24. I padroni di casa annullano le prime due palle set, costringendo Cuttini a richiamare la squadra in time out. La palla del set arriva poco dopo, sul 23-25.

Nel corso del secondo set, Perugia si dimostra in controllo del gioco. Padova insegue e impensierisce più volte la formazione rivale, firmando il pareggio in più di un’occasione. La prestazione degli ospiti non riesce però a rappresentare un ostacolo insormontabile per i Block Devils. I Campioni d’Italia in carica rimangono avanti, anche se per soli pochi punti. Sul 24-20 arrivano quattro palle set per i perugini, ma Padova annulla la prima. La difesa degli uomini di Cuttini non ha vita lunga e il set si chiude per 25-21. Il risultato è dunque sull’1-1, si andrà almeno al quarto parziale.

Il set numero tre segue un canovaccio simile a quello visto nel parziale precedente. Perugia rimane in controllo, con un netto vantaggio nella parte centrale del set. Padova chiama il time out sull’iniziale 4-1 e Cuttini è costretto a fermare il gioco una seconda volta sul 14-9. La formazione di casa allunga fino ad ottenere un vantaggio di otto punti, che sul finale diminuisce. I perugini, nonostante il netto vantaggio, perdono alcune importanti occasioni, commettendo leggerezze e regalando punti agli avversari. Il set si chiude comunque con un ampio vantaggio in favore dei padroni di casa, che chiudono i giochi per 25-19.

Il quarto set è molto equilibrato. Padova si riprende dopo il terzo parziale e mette in seria difficoltà Perugia, con il set che si apre con un preoccupante 0-4. Lorenzetti chiama time out e rimette ordine nella propria squadra. Le due formazioni lottano punto a punto per gran parte del parziale, con i Block Devils che rimangono all’inseguimento in alcune fasi. Sul finale, i padroni di casa sono autori di un fondamentale colpo di reni, che porta la formazione in vantaggio. Padova ferma il gioco sul risultato di 18-20, nel tentativo di riuscire a perfezionare una rimonta finale. I piani degli ospiti non trovano la concretizzazione sperata, con Perugia che va a vincere. Il parziale termina infatti 25-21 e i perugini collezionano tre punti.