La Roma sta cercando di uscire da una crisi di risultati importante, con l’aiuto di Claudio Ranieri. Intanto, la dirigenza giallorossa prepara il colpo per la panchina del prossimo anno

Mancano pochi giorni alla fine del 2024, che per la Roma e tutti i tifosi romanisti non sarà di certo un anno da ricordare. Diverse le difficoltà oggettive che hanno complicato il cammino dei giallorossi, a cominciare dai numerosi cambi di panca, iniziati lo scorso 16 gennaio con l’esonero clamoroso di Josè Mourinho e l’avvicendamento di Daniele De Rossi. Guidata da “Capitan Futuro“, la Lupa sembrava essersi ripresa, tant’è che la stagione 2024-2025 era partita con tante buone aspettative e il prolungamento contrattuale del tecnico italiano fino a giugno 2027.

Il 18 settembre, però, c’è stata la svolta inattesa: dopo un inizio di campionato a rilento, la dirigenza capitolina ha deciso di esonerare De Rossi, un po’ a sorpresa, sostituendolo con Ivan Juric. Il tecnico croato, suo malgrado, non è riuscito a dare il cambio di marcia sperato, e così, dopo appena 3 vittorie e 5 sconfitte in Serie A, l’ultima per 2-3 contro il Bologna, viene sollevato dall’incarico. Al suo posto, per la terza volta in carriera, Claudio Ranieri, che nella Capitale è tornato con il compito di risanare squadra e ambiente. Il tecnico 73enne, ad oggi, sta cercando di traghettare la squadra fino a fine stagione in maniera dignitosa. Poi, farà spazio ad un top manager: i Friedkin, a tal proposito, stanno sondando il terreno per un colpo clamoroso, ma c’è anche un’alternativa affascinante: ecco di chi si tratta.

Roma, per la panchina del prossimo anno si pensa ad Allegri. Occhio ad Ancelotti junior

Ryan e Dan Friedkin, con le scelte discutibili degli ultimi tempi, hanno creato una frattura importante nel rapporto con i propri tifosi. Ora l’obiettivo è riconquistare la fiducia dei romanisti, non solo attraverso i risultati ma ponendo le basi per un progetto tecnico solido. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, si starebbe seriamente valutando l’ipotesi di affidare la panchina della Roma del prossimo anno a Massimiliano Allegri.

La dirigenza americana aveva già pensato al tecnico livornese prima di affidarsi a Ranieri, e i contatti con Giovanni Branchini, suo agente, potrebbero riaprirsi se il mister non troverà un’altra sistemazione nelle prossime settimane. Nelle ultime ore, inoltre, sono iniziate a circolare voci riguardo l’attuale allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che non pensa a sé stesso per la panchina della Roma, ma a suo figlio Davide.

Ancelotti Jr non ha di certo l’esperienza del padre, ma da anni lavora quotidianamente con i migliori giocatori del mondo. Il suo nome è molto interessante, ma si tratterebbe più una scommessa che una certezza. In questo momento a Roma hanno bisogno di altro, e Max Allegri potrebbe rappresentare la soluzione giusta.