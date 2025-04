Perugia piega Civitanova in tre set. Iniziano così le semifinali dei playoff di Superlega 2024/2025, con la prima partita valida per gara-1 andate in scena questa sera. A Perugia, i Block Devils gestiscono una partita combattuta. Civitanova non è riuscita a conquistare nessun parziale, ma nella prima e nell’ultima frazione si è dimostrata tenace e ha messo in difficoltà gli avversari. Il volley maschile torna in campo domani, con la partita tra Trento e Piacenza. Perugia e Civitanova torneranno in campo settimana prossima, il 12 aprile, per la seconda partita del turno di semifinale. Si giocherà in casa della Lube, affamata di rivincita e con l’obiettivo di ribaltare il risultato di oggi. Perugia, invece, tornerà in campo per consolidare il risultato e avvicinarsi alla finale.

PERUGIA-CIVITANOVA: LA CRONACA

Perugia vince per 3-0 contro Civitanova. Il primo set si decide sul finale, dopo una lotta ravvicinata tra i due sestetti. Entrambe le formazioni dimostrano ottimo ritmo, ma la Lube paga a caro prezzo le poche sbavature commesse. Perugia ne approfitta nel finale, chiudendo la frazione in vantaggio per 25-22.

Gli equilibri si definiscono con maggior nitidezza nel corso del set successivo. I Block Devils tornano in campo con grande decisione, mentre Civitanova non riesce a rispondere nel migliore dei modi. La squadra ospite commette errori sia in fase di ricezione che in quella di attacco, perdendo il contatto con i rivali. Perugia approfitta della difficoltà degli avversari per chiudere anche il secondo parziale in vantaggio, questa volta per 25-19. Il terzo set segue un copione simile al primo. Civitanova tenta di riportare ordine tra le proprie fila, tallonando i perugini. I padroni di casa, però, non vacillano e rimangono in controllo del gioco. Sul finale, sono ancora i Block Devils a spuntarla, mettendo un punto fermo alla partita con un 25-22.

VERONA-MILANO

Verona ha la meglio su Milano per 3-1, nel match valido per la prima partita del tabellone posizionamenti. Il match, che si rivelerà equilibrato in tutti e quattro i set, si apre con un parziale intenso. Le due squadre sbagliano poco e mantengono un buon ritmo di gioco, con Milano che sul finale dà lo strappo decisivo. Verona non riesce a fermare il set point degli ospiti e il set finisce 23-25. La seconda frazione segue un copione simile, ma questa volta sono i padroni di casa a mettere la testa avanti. Verona massimizza gli errori degli avversari, mantenendosi lucida e gestendo il ritmo di gioco. Il sestetto casalingo riporta il risultato generale sull’1-1, vincendo il set per 25-22. Verona la spunta anche nel terzo set, con Milano che insegue sempre a distanza ravvicinata. Il parziale, ancora una volta in grande equilibrio, si decide sullo scambio finale. Il sestetto veneto mette a terra la palla del 25-23 e affronta il quarto set per chiudere i giochi. Il gap tra le squadre non varia nel corso dell’ultima frazione. La Power Volley si dimostra tenace, ma le sbavature commesse impediscono alla squadra di allungare la partita. Verona ottiene il 25-23 e vince gara-1.