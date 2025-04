Trento vince per 88-78 contro Scafati, Trapani supera per 101-91 Tortona. Sono questi i risultati dei due anticipi della venticinquesima giornata di Serie A 2024/2025 di basket. Trento si impone in casa, rimanendo in lotta per le prime posizioni della classifica. Scafati, invece, incassa una nuova sconfitta, confermando le difficoltà che la squadra sta vivendo in questa stagione. A Tortona, Trapani ha la meglio sui padroni di casa in una partita che ha attraversato fasi altalenanti.

TRENTO-SCAFATI

Trento vince su Scafati per 88-78. La partita si apre con un quarto equilibrato. Le due formazioni si danno battaglia per i primi minuti sul parquet, con Trento che poi allunga di alcuni possessi. Al termine dei primi dieci minuti in campo, Scafati insegue a tre punti di distanza, con il tabellone fermo sul 21-18. Le distanza rimangono minime anche nel corso della seconda frazione. I padroni di casa si mantengono in testa, ma Scafati dimostra coraggio e non lascia scappare via gli avversari. La sirena interrompe il gioco sul 45-42, mandando le due squadre a riposo. Gli equilibri si spostano notevolmente durante il terzo quarto. Trento dà uno strappo decisivo, mentre Scafati sembra mancare di decisione in fase offensiva e colleziona solo tredici punti durante i dieci minuti spesi sul parquet. Con ancora un parziale da giocare, il risultato vede i padroni di casa in vantaggio per 64-55. Il gap tra le squadre non subisce eccessive variazioni nel corso dell’ultima frazione della serata. Trento, gestisce il vantaggio ottenuto nel quarto precedente, con Scafati che non riesce a ricucire le distanze. Al termine dei quaranta minuti, il risultato è di 88-78.

TORTONA-TRAPANI

Trapani ha la meglio su Tortona per 91-101. Sul parquet piemontese, Trapani parte con il piede giusto. I padroni di casa si portano in vantaggio, allungando di alcuni punti sui rivali. Tortona fatica a trovare il ritmo per entrare in partita e ha difficoltà in fase offensiva. Al termine dei primi dieci minuti del match, il risultato è di 17-23. Nel secondo quarto, Tortona si accende. Le due squadre si danno battaglia, con le distanze che si riducono in breve tempo. La prima metà di partita si chiude con i padroni di casa in vantaggio, anche se di appena un possesso. Il tabellone segna 54-51, con Trapani all’inseguimento per appena tre punti. Al rientro in campo, la squadra ospite aumenta i giri del motore e mette la freccia. Tortona non riesce a rispondere ai rivali ed è costretta a indossare i panni dell’inseguitore. Trapani inanella diversi canestri, firmando un parziale da ventinove punti. Il terzo quarto finisce per 70-80. Nella quarta frazione, Tortona accorcia le distanze fino ad arrivare al -2, ma successivamente perde terreno. Trapani non tarda a rimettersi in cattedra, allungando nuovamente e tornando a dieci punti di vantaggio. La sirena conclusiva interrompe il gioco sul 91-101.