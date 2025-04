Inizia con due medaglie il percorso di Luigi Lodde come direttore tecnico dello skeet azzurro. A Buenos Aires, sede della prima tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo, Gabriele Rossetti sale sul secondo gradino del podio, precedendo il connazionale Elia Sdruccioli. A vincere è lo statunitense Christian Elliott. Sfuma la medaglia invece per Simona Scocchetti e Martina Bartolomei, che chiudono rispettivamente al quarto e al quinto posto nella gara femminile.

IL RACCONTO DELLE GARE

La giornata si era aperta con la doppietta azzurra nelle qualificazioni. Quattro i tiratori a quota 121, ma lo shoot off premia Sdruccioli (1°) e Rossetti (2°) davanti al cileno Hector Flores Barahona (3°) e al kazako Ilya Penkov (4°), mentre gli altri due finalisti, il cipriota Georgios Achilleos ed Elliott si fermano a quota 120. Nell’ultimo atto però è lo statunitense a prendersi la scena, con due soli errori nella parte finale di gara. A quota 58 Elliott guarda tutti dall’alto, incluso Rossetti che si gode comunque una grande prestazione con il punteggio di 56, dodici in più di Sdruccioli. Ai piedi del podio Flores Barahona (35), davanti a Penkov (25) e Achilleos (17).

Niente da fare nello skeet femminile per le due azzurre in gara, Scocchetti e Bartolomei, riuscite a qualificarsi per la finale con il terzo e il sesto posto. Prima delle escluse l’altra azzurra, Giada Longhi. La sfida, come in qualificazione, è tra le due americane: Dania Jo Vizzi va a prendersi la medaglia d’oro allo shoot off dopo il totale di 53, lo stesso di Kimberly Rhode, veterana della disciplina, vincitrice di tre medaglie d’oro ai Giochi olimpici in tre differenti edizioni (Atlanta 1996, ad Atene 2004 e a Londra 2012). Ai tiri supplementari però è Vizzi a sorridere col punteggio di 4-3. Terza posizione per la russa Arina Kuznetsova (44). Quarta e quinta posizione per Scocchetti (35) e Bartolomei (26), mentre la slovacca Vanesa Hockova completa la top 6 (11).