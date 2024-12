Nella serata del 26 dicembre vanno in scena sei partite valide per la stagione 2024/2025 di Superlega. Un totale di dodici squadre si vede coinvolto nella terza giornata di ritorno, che non manca di emozioni. Piacenza piega in quattro set Cisterna, proprio come Padova, che ha la meglio su Taranto per 3-1. Due match finiscono per 3-0: quello che coinvolge Trento e Milano e la sfida tra Perugia e Modena. Non sono mancati i tie break, con Verona che ha piegato Grottazzolina in cinque set. Gara ostica anche per Monza e Civitanova, con i lombardi che l’hanno spuntata per 3-2.

PIACENZA-CISTERNA – LA CRONACA

Piacenza controlla gran parte del primo set, con Cisterna che si avvicina solo nelle battute finali. La rimonta degli uomini di Falasca arriva però troppo tardi, con i biancorossi che trovano il set point sul 24-20. Cisterna annulla la prima palla set, ma si deve poi arrendere ai rivali per 25-21. I padroni di casa sono rimasti avanti per l’intero parziale, anche se gli ospiti hanno raggiunto il -3. Il secondo set segue invece un copione differente. Cisterna si porta in vantaggio dopo le prime battute, prendendo il largo in breve tempo. Piacenza fatica a mantenere il ritmo degli avversari, nonostante le indicazioni di Anastasi nel corso dei due time out. Sul finale i padroni di casa accorciano le distanze, ma Cisterna vince per 22-25.

Il terzo set si apre con Piacenza in cattedra. La formazione di Anastasi scioglie gli ormeggi e prende il largo, con Cisterna costretta a chiamare entrambi i time out nella prima parte del parziale. Sul finale, la formazione ospite annulla tre quattro palle set, con il risultato che passa dal 24-19 al 24-23. La tenace difesa dei ragazzi di Falasca non è però abbastanza. Piacenza chiude il set in vantaggio per 25-23. Il quarto set è caratterizzato da grande equilibrio, con le due formazioni che lottano punto a punto. Sul finale, è Piacenza a dare lo strappo decisivo. Cisterna annulla i primi due match point, ma i padroni di casa chiudono i giochi per 27-25. I biancorossi ottengono così il successo per 3-1, che porta la squadra a raggiungere quota dieci successi in regular season.

SUGLI ALTRI CAMPI

Padova ha la meglio su Taranto in quattro set, vincendo per 3-1 (25-20, 25-21, 24-26, 25-19). I padroni di casa controllano il ritmo nel corso dei primi due parziali, che chiudono con un buon vantaggio per 25-20 e 25-21. Nel corso del terzo parziale in campo, Taranto aumenta i giri del motore e si dimostra essere un avversario ostico per i veneti. Il set finisce ai vantaggi, con la formazione ospite che chiude in vantaggio per 24-26. Padova si riporta in cattedra nel corso del quarto e ultimo set, che viene chiuso dalla compagine casalinga per 25-19.

Trento piega in tre set Milano. La partita finisce 3-0 (25-18, 25-23, 25-19), con la squadra di casa che riesce a controllare il gioco. Finisce in tre parziali anche tra Perugia e Modena, con i Block Devils che hanno la meglio per 3-0 (25-22, 27-25, 25-21). Particolarmente equilibrato il secondo parziale, in cui le formazioni si sono trovate a dover affrontare i vantaggi.

Monza piega Civitanova per 3-2 (25-13, 22-25, 17-25, 31-29, 15-12), tornando alla vittoria in maniera insperata. La Lube fatica in avvio, rimanendo spiazzata per 25-13. Gli ospiti si riprendono nel secondo set, vincendo due parziali consecutivi. Il quarto set si protende fino ai vantaggi, finendo solo sul 31-29. A decidere il risultato della serata è dunque il tie break, che si svolge in grande equilibrio come di consueto. La giornata si chiude con un altro tie break, con la partita tra Verona e Grottazzolina che finisce 3-2 (25-17, 25-16, 23-25, 17-25, 15-13). La squadra di casa ha la meglio nei primi due set, ma si deve arrendere nel terzo. Gli ospiti, acquisita fiducia, vanno a vincere anche il quarto parziale, costringendo la partita ad allungarsi fino al parziale aggiuntivo, vinto da Verona.