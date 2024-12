Trento batte Cisterna in quattro set e vola in semifinale di Coppa Italia 2025. La squadra di Fabio Soli piega l’ottima Latina con il punteggio di 25-23 25-19 22-25 25-15. Domina Alessandro Michieletto con 29 punti a referto. L’altro in doppia cifra dell’Itas è Flavio. 8 punti a testa per Gabi e Bela. Solo 6 per un Daniele Lavia in gestione. Non bastano i 17 di Jordi Ramon e i 16 di Theo Faure a Cisterna per evitare l’eliminazione.

La cronaca

Trento parte meglio nel primo set e sale subito sul 7-4. L’Itas mantiene il vantaggio e tenta l’allungo definitivo prima sul 14-9 e poi sul 17-13. Proprio quando sembra spacciata, Cisterna ha un sussulto e torna sotto sul 19-18. Si lotta punto a punto, ma gli uomini di Soli sono più cinici nel finale e chiudono 25-23.

Avvio di secondo set molto equilibrato. Entrambe le squadre si mettono al comando nel punteggio, ma si arriva a metà parziale sul 13-13. Si prosegue sempre senza strappi fino al 18-18. Nel momento decisivo Trento sale in cattedra e, con un break di 6-0, scappa via sul 24-18 con sei set point. L’Itas chiude alla seconda chance 25-19.

Nel terzo set arriva la reazione di Cisterna, che mette il naso avanti sull’8-5. Trento sale di giri e si avvicina sull’11-10, ma Latina ha la forza di allungare e di scappare via sul 18-12. I laziali gestiscono il vantaggio e chiudono 25-22 portando l’Itas al quarto.

Quarto set in cui Cisterna accusa le fatiche del parziale precedente e va subito sotto sul 7-4. Latina prova ad avvicinarsi, ma Trento allunga ancora sul 13-7. Set e match praticamente in archivio con l’Itas sopra di nove sul 21-12. Set che si chiude con il punteggio di 25-15.

Civitanova piega Milano al tie-break

La Lube soffre ma si salva al quinto set contro un’ottima Milano. 3-2 (25-17 20-25 25-16 21-25 15-11) il punteggio a favore della squadra di Medei, che si guadagna la semifinale con Trento. Il miglior realizzatore di Civitanova è Adis Lagumdzija con 14 punti. Seguono Mattia Bottolo con 12, Eric Loeppky con 11 e Barthélémy Chinenyeze con 10. Alla Vero Volley non bastano i 32 punti di un super Ferre Reggers per evitare l’eliminazione.

La cronaca

Prima parte di primo set equilibratissima con le squadre che arrivano a metà parziale sul 13-13. Qui c’è il primo break della Lube che sale sul 17-14 e poi sul 19-16. Ulteriore allungo di Civitanova, che gestisce il margine sul 23-16 e chiude 25-17.

Nel secondo set reagisce subito Milano, che va avanti prima sul 9-6 e poi sul 13-8. La Lube fatica a rientrare e resta sempre sotto fino a riavvicinarsi sul 21-19. Le Vero Volley non trema e chiude 25-20.

Terzo set dominato da Civitanova, che si mette al comando delle operazioni sin dai primi punti. Non c’è scampo per Milano, che va sotto 15-9 e poi 17-11. Il margine aumenta e la formazione di Medei chiude 25-16.

Quarto set con lo stesso filone del secondo, ma a parti invertite. Milano in vantaggio in avvio e in fuga prima sul 13-10 e poi sul 15-11. Set che sembra essere finito, ma Civitanova risale dal 20-14 al 20-18 rimettendo tutto in discussione. La squadra di Piazza non trema e chiude 25-21.

Al tie-break del quinto set in cui la Lube va subito avanti e gestisce il vantaggio fino alla fine chiudendo 15-11.

Piacenza manca la rimonta contro Verona

La sconfitta di Piacenza è la sorpresa di giornata. La formazione di Anastasi non scende in campo nei primi due set contro Verona ed è costretta ad improvvisare una difficile rimonta. A metà secondo set gli emiliani entrano pienamente in partita e portano al quarto set i veneti. Piacenza segue la scia del set appena vinto e riesce a trascinare la formazione di Stojcev al quinto set. Quinto set in cui Verona non trema e si guadagna la semifinale, contro la vincente di Perugia-Modena, con il punteggio di 3-2 (25-18 26-24 23-25 21-25 15-10).

Il tabellone aggiornato

QUARTI DI FINALE

29 DICEMBRE

Itas Trentino – Cisterna Volley 3-1 (25-23 25-19 22-25 25-15)

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano 3-2 (25-17 20-25 25-16 21-25 15-11)

Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (25-18 26-24 23-25 21-25 15-10)

30 DICEMBRE

Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena (20:30)

SEMIFINALI

25 GENNAIO

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova (16:15 o 18:30)

Rana Verona – Vincente Sir Susa Vim Perugia/Valsa Group Modena (16:15 o 18:30)

FINALE

26 GENNAIO