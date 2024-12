Gli Azzurri della pallamano sono stati sconfitti per 36-20 dalla Croazia nella partita amichevole andata in scena a Parenzo. Si tratta della terza amichevole di avvicinamento ai Campionati Mondiali 2025. Entrambe le formazioni sono scese in campo con diversi assenti, tra infortuni e indisponibilità. L’Italia ha fatto a meno dei gemelli Marco e di Simone Mengon, ma sono mancati all’appello anche il capitano Andrea Parisini, Leo Prantner, Domenico Ebner e Mikael Helmersson. Gli azzurri incassano la sconfitta, ma si preparano già a ripartire per la Yellow Cup. dal 3 al 5 gennaio, la compagine tricolore è attesa in Svizzera, a Winterthur. Qui andranno in scena due amichevoli; la prima contro i Paesi Bassi, la seconda contro il Kosovo. Il 6 gennaio è poi in programma la tournée tedesca tra Hildesheim, Flensburg e Herning. L’Italia affronterà nelle varie tappe Tunisia, Algeria e Danimarca.

Il DT Riccardo Trillini commenta la prestazione odierna della squadra: “Abbiamo degli equilibri precari e, com’è vero che quando siamo al completo le rotazioni sono la nostra forza, al contrario quando mancano 6/7 giocatori le difficoltà vengono fuori. Oggi era una partita di preparazione per la quale avevamo lavorato tanto. Pensavamo di poter fare meglio, ma a mio avviso due grandi fattori hanno inciso: la qualità dei tiri e la incredibile mole di palloni persi, a volte regalati e messi nelle mani di una squadra super motivata, con in campo tanti giovani che volevano mettersi in mostra per giocarsi un posto ai Mondiali. È una sconfitta che non possiamo archiviare con troppa facilità e questo non tanto per il risultato, quanto perché il controllo individuale del gioco e il nostro piano gara sono venuti meno”. Il programma della Yellow Cup: 3 gennaio 2025 h 18:30 Svizzera – Italia

4 gennaio 2025 h 15:30 Italia – Paesi Bassi

5 gennaio 2025 h 14:30 Italia – Kosovo 14 gennaio 2025 h 18:00 Italia – Tunisia

16 gennaio 2025 h 18:00 Italia – Algeria

18 gennaio 2025 h 20:30 Danimarca – Italia IL TABELLINO DI OGGI

h 17:30 | Croazia – Italia 36-20 (p.t. 15-10)

Croazia: Pesic (12 parate), Spikic (6 parate), Sostaric 2, Klarica 3, Simic 4, Pavlovic 3, Cesko 1, Maras 4, Gavric 1, Vistorop 1, Lucin 4, Sipic 3, Glavas 3, Jelinic 6, Moslovac 1, Nacinovic 1. All: Dagur Sigurdsson

Italia: Pavani (5 parate), Leban (2 parate), Colleluori (3 parate), De Angelis, Dapiran 1, Bulzamini 1, Angiolini 2, Savini 3, Romei, Bronzo 3, Mengon S, Iballi 2, Bortoli 2, Pugliese 2, Manojlovic 1, Marrochi 2, Sontacchi 1. All: Riccardo Trillini