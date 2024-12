Si apre il quarto turno dei gironi della Cev Champions League 2024/2025 di volley maschile: le squadre del Bel Paese tornano in campo per avvicinarsi al passaggio del turno. Il primo club italiano a scendere in campo è il Mint Vero Volley Monza, che martedì se la vede con il Fenerbahce Medicana Istanbul allenato da Slobodan Kovac. I brianzoli di Massimo Eccheli stanno faticando non poco nel campionato italiano, come dimostra la penultima posizione in classifica, ma in Europa stanno dando il meglio di loro. Monza, infatti, comanda il girone B a quota 7 punti, frutto dei successi ottenuti contro l’Olympiacos Piraeus (3-2 in casa), la compagine turca (3-0 in trasferta) e Helios Grizzlys Giesen (3-2 in trasferta).

Sfida davanti ai propri tifosi anche per l’Allianz Milano, seconda nella Pool C dopo le vittorie contro Roeselare (3-2 in casa) e Innsbruck (3-1 in trasferta) e la sconfitta interna rimediata nell’ultimo turno contro i polacchi del Zawierce al tie-break. I meneghini di Roberto Piazza vogliono dunque tornare subito al successo nella sfida contro gli austriaci di coach Lorenzo Tubertini, che tenteranno l’impresa per conquistare la prima vittoria nel torneo.

La Sir Sicoma Monini Perugia, invece, comanda il girone D grazie a tre nette vittorie per 3-0 ottenute, nell’ordine, contro Budejovice (in casa), Saint-Nazaire e Halkbank Ankara (in trasferta). I Block Devils di Angelo Lorenzetti, primi da imbattuti nel campionato italiano, scendono nuovamente sul campo di casa per sfidare i transalpini guidati da coach Fulvio Bertini, che proveranno a conquistare altri punti per consolidare la seconda posizione nel raggruppamento. Di seguito, le classifiche dei gironi, il calendario completo del quarto turno e le informazioni per seguire le partite.

Le tre partite delle squadre italiane del quarto turno della Cev Champions League 2024/2025 di volley maschile saranno trasmesse in diretta tv per gli abbonati sui canali Sky Sport, visibili anche su Sky Go e Now, e in diretta streaming su DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, le cronache al termine, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il calendario completo del quarto turno con date e orari italiani.

MARTEDI’ 17 DICEMBRE

20.00 Mint Vero Volley Monza vs Fenerbahce Medicana Istanbul (Pool B)

20.30 PGE Project Varsavia vs ACH Volley Lubiana (Pool A)

MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE

16.00 Halkbank Ankara vs Jihostroj Ceske Budejovice (Pool D)

18.00 Aluran CMC Warta Zawierce vs Knack Roeselare (Pool C)

19.00 SVG Luneburg vs Levski Sofia (Pool E)

19.30 Allianz Milano vs Hypo Tirol Innsbruck (Pool C)

19.30 Berlino Recycling Volleys vs Greenyard Maaseik (Pool A)

20.00 Helios Grizzlys Giesen vs Olympiacos Piraeus (Pool B)

20.30 Jastrzebski Wegiel vs Chaumont VB 52 (Pool E)

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE

20.00 Sir Sicoma Monini Perugia vs Saint-Nazaire VB Antique (Pool D)

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DOPO IL TERZO TURNO

POOL A

PGE Projekt Varsavia (POL) 3V-0P-9pt Berlino Recycling Volleys (GER) 2V-1P-6pt Greenyard Maaseik (BEL) 1V-2P-2pt ACH Volley Lubiana (SLO) 0V-3P-1pt

POOL B

Mint Vero Volley Monza (ITA) 3V-0P-7pt Fenerbahce Medicana Istanbul (TUR) 2V-1P-5pt Olympiacos Piraeus (GRE) 1V-2P54pt Helios Grizzlys Giesen (GER) 0V-3P-1pt

POOL C

Aluran CMC Warta Zawiercie (POL) 3V-0P-8pt Allianz Milano (ITA) 2V-1P-6pt Knack Roeselare (BEL) 1V-2P-3pt Hypo Tirol Innsbruck (AUT) 0V-3P-0pt

POOL D

Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) 3V-0P-9pt Saint-Nazaire VB Atlantique (FRA) 2V-1P-5pt Halkbank Ankara (TUR) 1V-2P-4pt Jihostroj Ceske Budejovice (CZE) 0V-3P-0pt

POOL E