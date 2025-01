Nulla da fare per l’Olimpia Milano, che torna in campo al Forum per la seconda partita settimanale di Eurolega, ma deve fermarsi dinanzi al Partizan Belgrado. I serbi si impongono 70-90 dominando il secondo tempo dopo una prima metà di gara equilibrata nella sfida valevole per la 22esima giornata di regular season di Eurolega. Milano resta in piena zona playoffs, ma già dalla prossima settimana, nella difficile trasferta di Istanbul contro l’Enes, bisognerà riprendere il cammino europeo.

Shields e Mirotic nei primi 20′ tengono l’Olimpia sempre a contatto e anche avanti sul 40-37, ma la squadra serba, alla sua seconda vittoria consecutiva, rientra in campo con un altro piglio e soprattutto è guidata da ben suoi tre uomini sopra i 20 punti: 26 quelli di Sterling Brown, 24 per Carlik Jones e 22 per Tyrique Jones. Alla formazione di Ettore Messina, che invece vede interrompere la striscia di tre vittorie consecutive, non bastano i 16 di Mirotic e Shields, così come i 14 di Bolmaro e i 10 di LeDay. Nel finale sono arrivate ulteriori brutte notizie per la compagine meneghina, con Nico Mannion costretto a rientrare negli spogliatoi a causa di quella che è sembrata una distorsione alla caviglia.

LE PAROLE DI MESSINA

“Abbiamo giocato un discreto primo tempo ma fin dall’inizio non siamo riusciti a muovere abbastanza la palla, a giocare con la fluidità e con il ritmo che siamo soliti avere. Questo a causa della loro aggressività e fisicità difensiva, ma anche perché abbiamo palleggiato troppo. Nel secondo tempo, anziché migliorare, questo aspetto è peggiorato e il divario di energia fisica è stato ampio. Hanno meritato di vincere, oggi sono stati la miglior squadra in campo”, ha dichiarato il tecnico ai canali ufficiali del club.

“Certe situazioni si stanno verificando ad ogni turno, quindi incassiamo la sconfitta e ci prepariamo alla prossima partita. Quando hai poca energia devi andare a muovere la palla ancora di più del solito, per tentare di sorprendere la difesa, perché se invece la fermi finisce per permettergli di saltarti addosso e fai il loro gioco. Ci sono state partite in cui l’abbiamo fatto, anche stanchi, stasera no. In ogni ruolo nel finale il divario in termini di fisicità era molto ampio. E’ evidente che le nostre partite peggiori sono quelle in cui abbiamo subito la fisicità avversaria. Questo è un problema che si risolve lavorando sulle cose tecniche, migliorando, e poi anche con l’esperienza”.

IL PROGRAMMA DELLA 22^ GIORNATA

Guidata da uno strabiliante Evan Fournier, 28 punti, la capolista Olympiacos sbanca Madrid, superando il Real con lo score finale di 86-96. Alla squadra spagnola, che ha presentato il nuovo acquisto Dennis Smith Jr. in tribuna, non bastano i 17 di Hezonja e i 14 di Musa. I greci, oltre alla guardia francese, mandano in doppia cifra anche McKissic, Milutinov, Vezenkov e Vildoza. Prosegue anche la grande stagione europea del Paris Basketball, vittorioso per 96-83 sul Maccabi con 18 di Tyson Ward e ben sei giocatori in doppia cifra (anche Hifi, Jantunen, Lo, Malcolm e Shorts).

Beffata ai supplementari l’Alba Berlino, ko 96-89 contro il Lyon Villeurbanne guidata dai suoi francesi: 18 di Jackson, 17 per Maledon, 11 per Ajinca, 10 per De Colo. Gabriele Procida mette setti punti sul suo tabellino personale in 17 minuti di utilizzo.

Giovedì 16 gennaio

20:00 – LDLC ASVEL Villeurbanne – ALBA Berlino 96-89

20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Partizan Mozzart Bet Belgrado 70-90

20:30 – Paris Basketball – Maccabi Playtika Tel Aviv 96-83

20:45 – Real Madrid – Olympiacos Pireo 86-96

Venerdì 17 gennaio

18:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – Zalgiris Kaunas

20:00 – Stella Rossa Meridianbet Belgrado – AS Monaco

20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz – Panathinaikos AKTOR Atene

20:30 – FC Bayern Monaco – Virtus Segafredo Bologna

20:45 – FC Barcellona – Anadolu Efes Istanbul

LA CLASSIFICA AGGIORNATA