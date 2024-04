Volley, finale Scudetto Superlega 2023/2024: gara-1 a Perugia, Monza ko in quattro set

Perugia batte Monza 3-1 (27-25 25-18 23-25 25-23) in gara-1 della finale Scudetto di Superlega 2023/2024. La squadra di Lorenzetti non delude i propri tifosi al Pala Barton e si porta avanti nella serie. La Sir Safety tira su dal nulla un primo set praticamente perso (sotto 15-20) e ne raccoglie i frutti anche nel secondo sfruttando le difficoltà di Monza nel secondo. I ragazzi di Eccheli non si perdono d’animo e riescono a portare Perugia al quarto set. Quarto set in cui i padroni di casa giocano alla grande i punti più importanti e si prendono di forza gara-1. Appuntamento a gara-2 il 21 aprile alle 15.15 Mint in casa di Monza. Diretta affidata a Rai Sport e volleyballworld.tv.

LA PARTITA

Primo set che vede Monza partire con il turbo e piazzare un parziale iniziale di 6-1. Perugia entra troppo lentamente in partita e si trova sotto prima 15-11 e poi 20-15. Set che sembra essere nelle mani di Monza, ma i padroni di casa ritrovano il loro gioco nei momenti decisivi e riescono a portare il parziale ai vantaggi. Vantaggi dove, al secondo tentativo, Perugia riesce a vincere un set che sembrava praticamente perso con il punteggio di 27-25. Secondo set in cui Monza accusa il colpo e va sotto prima 7-2 e poi 10-3. Perugia mette il pilota automatico e controlla il margine contenendo i tentativi di rimonta degli ospiti per poi chiudere 25-18. Nel terzo set Perugia parte meglio e va avanti sul 7-4. Monza questa volta reagisce e trova il primo vantaggio del set sul 9-10. Si lotta punto a punto fino a fine parziale. Perugia va sopra 23-22, ma gli ospiti non sono da meno e si guadagnano un set point sul 23-24. Monza è cinica e chiude 23-25 portando il match al quarto. Quarto set con Perugia che reagisce e si mette al comando delle operazioni sin dalle prime battute. Monza reagisce e si porta avanti a metà parziale. Si lotta punto a punto ed è decisivo il break di Perugia sul 20-20. La Sir Safety va avanti 22-20 e chiude 25-23 prendendosi gara-1 di forza.