Pagelle Roma-Milan 2-1: voti e tabellino ritorno semifinale Europa League 2023/2024

Le pagelle di Roma-Milan 2-1, match di ritorno della semifinale di Europa League 2023/2024. Daniele De Rossi batte Stefano Pioli nel doppio confronto e regala ai giallorossi la quarta semifinale europea consecutiva. Per il Milan sfuma quello che era diventato l’obiettivo principale della stagione, a pochi giorni dal derby che può consegnare lo Scudetto all’Inter.

Succede di tutto nel primo tempo. E i numeri lo testimoniano: due gol, un rosso, tre sostituzioni, sette minuti di recupero. Al 12′ Gianluca Mancini deposita in rete dopo un palo colpito da Lorenzo Pellegrini. Dieci minuti dopo c’è il 2-0: Lukaku vince il duello fisico con Gabbia, che poi respinge un cross sui piedi di Dybala: l’argentino si coordina e lascia partire un mancino imprendibile per Maignan. Il tutto dopo una traversa colpita da Giroud. La partita però cambia al 31′, quando Celik ferma in gioco pericoloso Leao: per Marciniak è rosso diretto. Come se non bastasse, poco prima De Rossi aveva dovuto spendere il primo cambio per un infortunio di Lukaku, sostituito da Abraham. Pioli si sbilancia e toglie Bennacer per Jovic. Il tecnico giallorosso richiama in panchina Dybala e inserisce Llorente. L’assedio Milan nella ripresa porta al gol di Gabbia nel finale. Nel recupero Theo Hernandez entra duro su El Shaarawy e riceve il rosso, ma al Var Marciniak corregge la decisione e concede solo il giallo. La sostanza non cambia. La Roma torna in semifinale di Europa League e sfiderà il Bayer Leverkusen.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik 3, Mancini 7, Smalling 7, Spinazzola 6.5; Pellegrini 7 (82′ Angelino), Paredes, Bove 6 (81′ Renato Sanches sv); El Shaarawy 7.5, Lukaku 7 (29′ Abraham 6), Dybala 7 (43′ Llorente 6.5)

In panchina: Rui Patrício, Boer, Karsdorp, Azmoun, Aouar, Baldanzi, Zalewski, João Costa.

Allenatore: De Rossi 8.

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 5.5 (1′ st Reijnders 6), Gabbia 5.5, Tomori 6, Theo Hernandez 5.5; Musah 6.5 (69′ Florenzi 6), Bennacer 5 (40′ Jovic 5.5); Pulisic 5.5 (69′ Okafor 5.5), Loftus-Cheek 5.5 (1′ st Chukwueze 5.5), Leao 5.5; Giroud 5.5

In panchina: Sportiello, Nava, Adli, Thiaw, Terracciano, Zeroli, Bartesaghi.

Allenatore: Pioli 4.

ARBITRO: Marciniak (Pol) 7.

RETI: 12′ Mancini, 22′ Dybala, 85′ Gabbia.

NOTE: serata piovosa, terreno in buone condizioni. Al 31′ Celik espulso per gioco pericoloso (rosso diretto).

Ammoniti: Gabbia, Adli (non dalla panchina), Calabria, Jovic, Tomori. Angoli: 0-11. Recupero: 7′ pt, 5′ st.