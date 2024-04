Pagelle Atalanta-Liverpool 0-1: voti e tabellino Europa League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Atalanta-Liverpool, match valevole per il ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2023/2024. Al Gewiss Stadium avvio difficile per i ragazzi di Gian Piero Gasperini che dopo qualche minuto si ritrovano sotto per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Salah per fallo di mano di Ruggeri. L’Atalanta comunque reagisce, si crea qualche palla gol per pareggiare e soffre il giusto. I ragazzi di Klopp hanno la palla per lo 0-2, ma sono imprecisi. Nella ripresa tentano il tutto per tutto, ma il muro nerazzurro tiene alla grande e l’Atalanta conquista una storica semifinale di Europa League.

LE PAGELLE E I VOTI

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6.5; Djimsiti 6.5, Hien 6, Kolasinac 6.5; Zappacosta 7, De Roon 7, Ederson 7 (30’st Pasalic 6), Ruggeri 6.5; Koopmeiners 6.5; Miranchuk 6 (34’st Lookman sv), Scamacca 6 (30’st De Ketelaere 6). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Holm, Touré, Lookman, Bakker, Adopo, Hateboer, Bonfanti Allenatore: Gasperini 7

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6; Alexander-Arnold 6 (27’st Gomez 6), Konaté 6.5, Van Dijk 6.5, Robertson 6 (34’st Danns 6); Szoboszlai 6.5 (21’st Elliott 6), MacAllister 5.5, Jones 5.5; Salah 6.5 (21’st Nunez 6), Gakpo 6, Luis Diaz 5.5 (21’st Diogo Jota 6). In panchina: Adrian, Kelleher, Endo, Tsimikas, Gravenberch, Clark, Danns, Quansah. Allenatore: Klopp 6.

ARBITRO: Letexier (Francia) 5

RETI: 7’pt Salah (rig)

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori: 14.994.

Ammoniti: Hien, Koopmeiners.

Angoli: 2-1.

Recupero: 2’pt, 3’st.