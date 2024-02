Volley, Champions League 2023/2024: Trento domina l’andata dei quarti. Michieletto e Lavia stendono Berlino

L’Itas Trentino Volley domina a Berlino e in tre set (25-18, 25-17, 25-17) si aggiudica la gara d’andata dei quarti di finale di Cev Champions League maschile 2023/2024. Una partita a senso unico, quella andata in scena presso la Max-Schmeling-Halle della capitale tedesca, con gli uomini di coach Fabio Soli che hanno un piede e mezzo in semifinale già una settimana prima del match di ritorno da giocare davanti al pubblico di casa. Due i protagonisti assoluti del match: Daniele Lavia, che scollina quota 20 punti e ne mette 21 a referto, e con lui Alessandro Michieletto, che invece si ferma a 19. Ottimo anche il contributo di Kozamernik e Rychlicki che a turno fanno rifitiare i due migliori realizzatori della squadra.

LA PARTITA – Partenza a mille per l’Itas, che guidata da Lavia e Michieletto costringe il coach avversario a chiamare immediatamente time-out sul 2-7. Tornati in campo, però, la musica non cambia. L’attacco della squadra italiana gira a gonfie vele e la compagine di casa non sembra possere armi per riuscire a contrastarlo. Sono sempre Lavia e Michieletto i protagonisti del primo parziale, che Trento gestisce sempre in vantaggio verso il 25-18 nonostante qualche errore di troppo alla battuta.

Dopo un errore di Lavia, Berlino si ritrova sul 4-2 a inizio secondo set e spera di potersela giocare alla pari, ma la reazione da parte dell’Itas è immediata. C’è equilibrio fino al 10 pari, poi un altro parziale monstre da parte della formazione italiana decide anche questo set. Lavia non sbaglia praticamente nulla e Trento vola verso un’altra frazione dominata per 25-17.

Un paio di errori di troppo preoccupano subito coach Soli, che sul 4-1 per Berlino stoppa la partita. E funziona, con i suoi uomini che riacquisiscono subito la concentrazione e con un ace di Lavia si riportano sul 4-4. Anche in questo terzo set l’equilibrio si rompe abbastanza rapidamente e sempre in favore dell’Itas: con un ace – questa volta di Michieletto – il punteggio recita 10-7 in favore degli ospiti, che allungano fino al 17-11. Arrivano ben presto otto palle match e alla seconda Trento può festeggiare un dominio netto.