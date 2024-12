Il 2024 si chiude con la 13^ giornata della Serie A di basket, un turno molto importante perché sono molte le situazioni in ballo. Dalla corsa a un posto tra le prime otto in vista della chiusura del girone di andata, fino agli scontri diretti sia nelle zone alte di classifica che nella lotta per la salvezza. In particolare, per quanto riguarda il secondo punto sarà già molto interessante la giornata di sabato 28 dicembre. In campo, infatti, tre squadre che sono alla caccia di punti per rafforzare la propria posizione o per rilanciare le ambizioni di salvezza.

RISULTATI E CLASSIFICA

COME VEDERE LA SERIE A IN DIRETTA

Ecco, quindi, che Cremona apre le danze alle ore 20:00 ospitando al PalaRadi Sassari: solo due vittorie in stagione per gli uomini di coach Cavina, che dopo due sconfitte di fila vogliono ritrovare un successo che manca da tre giornate, quando la Vanoli si impose proprio davanti al proprio pubblico contro Varese. Il secondo anticipo è quello tra Varese e Napoli. I lombardi hanno vinto due delle ultime tre partite giocate in casa, e hanno la possibilità di centrare il quarto successo stagionale contro la squadra che chiude la classifica. Ma Napoli si è sbloccata proprio nell’ultimo turno, e dopo la prima vittoria in campionato nel derby contro Scafati mira a un altro risultato importante, stavolta in trasferta.

Basket, Serie A: Treviso-Olimpia Milano e Tortona-Trento

Passando alle partite di domenica, sono diverse le partite che spiccano. A partire dalla trasferta dell’Olimpia Milano al Palaverde di Treviso, per cercare di centrare la seconda vittoria consecutiva dopo la bella prova di Trapani. Due punti che hanno interrotto la striscia di tre sconfitte di fila per gli uomini di coach Messina, che attualmente sono ai margini della top-8. Ancora più rilevante è lo scontro diretto tra Tortona e Trento: la formazione di coach De Raffaele ha vinto tre delle ultime quattro partite agganciando Trieste e Milano e punta a un successo prestigioso per migliorare ancora di più la propria posizione. Di fronte, una squadra lanciatissima, tornata immediatamente alla vittoria contro la Virtus Bologna dopo la sconfitta contro Trapani.

“Ci aspetta una partita molto impegnativa su un campo per noi storicamente complicato: ci ha regalato sfide spettacolari, ma spesso poco fortunate per i nostri colori. Vogliamo però cambiare questa tendenza, mettendo in campo tutta la determinazione necessaria contro una squadra che ha necessità di fare punti per assicurarsi un posto nelle Final Eight di Coppa Italia”, le parole dell’assistant coach di Trento, Davide Dusmet.

Da non perdere anche l’appuntamento di mezzogiorno tra Trapani, ormai non più definibile outsider, e Reggio Emilia: due squadre che fin qui hanno totalizzato 18 punti, a ridosso, quindi, del secondo posto occupato da Brescia. I siciliani hanno perso contro l’Olimpia Milano nell’ultimo turno mettendo in mostra, però, ancora una volta segnali molto importanti. Nata come “sorpresa”, il progetto di Trapani ha preso sempre più credibilità, e ora gli uomini di coach Repesa puntano ad arrivare fino in fondo. Alle 17:30, infine, da segnalare la partita tra Virtus Bologna e Scafati.

Programma, orari e tv del turno

Ecco, quindi, il programma dettagliato del turno in questione: tra parentesi, l’indicazione delle emittenti che trasmetteranno gli incontri.

Sabato 28 dicembre

Ore 20:00 – Vanoli Basket Cremona – Banco di Sardegna Sassari (Dazn)

Ore 20:30 – Openjobmetis Varese – Napoli Basket (Dazn, Eurosport 2)

Domenica 29 dicembre

Ore 12:00 – Trapani Shark – UNAHOTELS Reggio Emilia (Dazn)

Ore 16:45 – Bertram Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino (Dazn, Eurosport 2)

Ore 17:30 – Virtus Segafredo Bologna – Givova Scafati (Dazn)

Ore 17:30 – Nutribullet Treviso Basket – EA7 Emporio Armani Milano (Dazn)

Ore 18:15 – Pallacanestro Trieste – Umana Reyer Venezia (DMAX, Dazn, Eurosport 2)

Ore 19:30 – Germani Brescia – Estra Pistoia (Dazn)