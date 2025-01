Tra Inter e Milan la super sfida, dopo averla vista sul campo, potrebbe incredibilmente spostarsi anche sul mercato.

Il prato verde in questi primi mesi di stagione ha recitato rossonero in due occasioni su due, e in entrambi i casi in maniera a dir poco clamoroso. Prima è successo in campionato, a settembre, con un Inter reduce da una super prestazione sul campo del Manchester City di Guardiola e il Milan di Fonseca in piena crisi dopo un tremendo inizio di stagione. Risultato? Vittoria per 2-1 dei rossoneri con gol negli ultimissimi minuti di Matteo Gabbia, che ha deciso il derby e regalato ossigeno al suo Milan. La seconda occasione, invece, è fresca di pochi giorni fa ed è della finalissima di Supercoppa Italiana che ha visto trionfare la squadra dell’esordiente Sergio Conceiçao. Il tecnico portoghese in due partite ha ribaltato prima la Juventus, regalandosi il derby in finale, e poi l’Inter, rimontando in maniera clamorosa da 0-2 a 3-2, con il gol di Tammy Abraham in pieno recupero che ha fatto esplodere la festa rossonera a Riyadh.

Le due squadre, dunque, dopo essersi affrontate sul campo, potrebbero ritrovarsi a sfidarsi sul mercato, con un obiettivo in comune che potrebbe infiammare i prossimi giorni della sessione di calciomercato invernale.

Inter e Milan su Walker: pronto il derby che infiammerebbe il mercato

Entrambe le società milanesi, infatti, sembrano essere in pressing per portare a Milano Kyle Walker. Il terzino inglese ha chiesto esplicitamente di lasciare il Manchester City, dopo un’avventura lunga ed incredibilmente vincente. A confermarlo è stato Pep Guardiola, dopo la vittoria per otto a zero contro il Salford in FA Cup, partita in cui il terzino inglese è rimasto fuori.

“Walker vorrebbe trasferirsi in un’altra nazione dove poter giocare negli ultimi anni di carriera, per tante ragioni. Per questo motivo, ho preferito far giocare altri giocatori che sono qui con la mente e non altrove”. Parole che certificano quello che potrebbe essere un addio a sorpresa nel mercato di gennaio, nonostante il tecnico spagnolo voglia trattenere il terzino almeno fino al termine della stagione.

Come riportato da più media, il Milan avrebbe subito mostrato interesse per portarlo a Milano, ma in attesa dell’addio di un extracomunitario, deve scegliere se affondare su Marcus Rashford o su Kyle Walker, motivo per cui sta temporeggiando. Come riportato dal The Sun in Inghilterra, proprio questo tentennamento dei rossoneri ha permesso all’Inter di inserirsi e di fare un sondaggio esplorativo, per capire quante possibilità ci sarebbero di portare il terzino in nerazzurro a gennaio a costi contenuti.

Al momento il Milan resta in vantaggio, ma l’Inter resta ad osservare, pronti a fiondarsi su Walker qualora dovesse essercene l’opportunità.