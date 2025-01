L’obiettivo era rientrare per la Freccia del Brabante del 18 aprile. Per rivedere all’opera Remco Evenepoel però bisognerà ancora aspettare. Il 24enne belga, caduto in allenamento dopo essere stato urtato da un’auto lo scorso 3 dicembre, ha rivelato che il suo infortunio alla spalla sinistra è più grave del previsto. “Il medico ha scoperto un problema ad un nervo della mia spalla e questo significa che il muscolo non funziona al 100%, riesco a malapena a muovere la spalla”, ha spiegato, come riporta Het Laatste Nieuws, durante la cerimonia di consegna del premio di atleta belga dell’anno, vinto dal classe 2000 per la quarta volta nella sua carriera. “La guarigione richiederà più tempo del previsto. Al momento è impossibile allenarsi all’aperto, dovrei averne ancora per un altro mese”, ha ammesso”.

L’obiettivo principale è ovviamente il Tour de France dopo il terzo posto dell’anno scorso. In vista della Grande Boucle “non ci saranno problemi – assicura -. Ma per le Ardenne bisognerà ancora aspettare prima di decidere. So di avere tempo davanti a me. So che tornerò quando sarò al mio miglior livello e spero di essere nelle migliori condizioni per il Tour”, ha aggiunto il corridore della Soudal-Quick Step.

Nello scorso giovedì Evenepoel aveva saltato la presentazione della Soudal-Quick Step che si era tenuta a Calpe. Il 24enne era intervenuto in video collegamento e aveva fatto intendere che la priorità era recuperare “al cento per cento ed essere nella migliore condizione al Tour de France”. “È stato un periodo difficile. Sono stato lontano dalla bici per diverse settimane. Ci vorrà un po’ prima di tornare in forma, ma sono paziente. Aspetterò fino al giorno in cui mi sentirò di nuovo al 100%”. Ora dovrà ancora aspettare. Vincitore della Vuelta a España nel 2022, Evenepoel non sarà al Giro d’Italia, dove Mikel Landa sarà capitano del team.

LA CADUTA GUASTA UN 2024 DA INCORNICIARE

Lo scorso 3 dicembre Evenepoel subisce una caduta nei pressi della città di Oetingen durante una sessione di allenamento. Il ciclista 24enne cade dopo aver urtato la portiera di una vettura e viene portato all’ospedale Erasmus di Anderlecht, dove vengono evidenziate le fratture alla costola, alla scapola destra e alla mano destra. Una chiusura amara di un 2024 storico per lui e per il ciclismo su strada. Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 Evenepoel vince due medaglie d’oro, nella cronometro e nella prova in linea, diventando il primo atleta maschile nella storia a riuscirci in una singola edizione a cinque cerchi. Infine, ai mondiali di Zurigo, conquista l’oro nella prova a cronometro. La chiusura della stagione con il secondo posto a Il Lombardia.