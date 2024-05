Milan-Genoa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Sky o Dazn Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Genoa, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023/2024. I rossoneri non hanno più nulla da chiedere alla stagione se non gli ultimi tre punti per blindare il secondo posto e garantirsi la partecipazione alla prossima Supercoppa. Proveranno a conquistarli davanti al proprio pubblico contro un Genoa già salvo, ma comunque determinato a fare bene. La sfida è in programma oggi, domenica 28 aprile alle ore 18:00. Diretta in streaming su Dazn.