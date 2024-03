Volley, Serie A femminile: Conegliano rimonta e vince, 3-1 a Casalmaggiore

Nell’anticipo del 22esimo turno di Serie A1 di volley femminile, l’Imoco Conegliano vince 3-1 sul campo della Trasportipesanti Casalmaggiore e trova la vittoria numero 22 su altrettante partite in campionato. Successo in rimonta per la formazione di Santarelli, che subisce la partenza delle padrone di casa nel primo set, trascinate da Simone Lee. Casalmaggiore si impone nettamente con il punteggio di 25-17, ma dal secondo parziale comincia un’altra partita. La fuoriclasse svedese Isabelle Haak infatti si carica sulle spalle la sua squadra, Wolosz la cavalca con continuità e il risultato è il 25-15 del secondo set. Nel terzo parziale Conegliano continua a comandare, con Lanier che trova punti con continuità e permette alla capolista di scappare via. La formazione di casa ci prova ma non basta: finisce 25-16 per la Imoco che sale sul 2-1. Nel quarto set Casalmaggiore rimonta fino al 15-15, ma la maggior caratura delle ospiti si fa sentire e si chiude 25-19 per il 3-1 finale.