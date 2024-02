Probabili formazioni Atalanta-Bologna: ventisettesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna, match della ventisettesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 18:00 di domenica 3 marzo 2024 nella cornice del Gewiss Stadium. Dopo l’impegno infrasettimanale contro l’Inter, il secondo consecutivo a San Siro, i bergamaschi tornano in campo e lo fanno tra le mura amiche. Di fronte però c’è la sorpresa del campionato, il Bologna di Thiago Motta, a caccia di un posto in Champions League. Uno scontro diretto tutto da seguire e che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it nel corso della settimana vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Prima però ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Thiago Motta. Maestro e allievo con tre punti pesantissimi in palio. A questo link i diffidati.

ATALANTA – Abbondanza in attacco. De Ketelaere in attacco con Koopmeiners e Miranchuk. De Roon ed Ederson a centrocampo con Holm e Ruggeri sulle fasce. Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa.

BOLOGNA – Orsolini, Ferguson e Ndoye pronti ad agire a supporto di Zirkzee. Freuler e Fabbian a centrocampo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; De Ketelaere

Ballottaggi: Miranchuk 55% – Scamacca 45%;

Indisponibili: Palomino

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee

Ballottaggi: Moro 55% – Fabbian 45%

Indisponibili: Soumaoro

Squalificati: –