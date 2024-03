Volley, playoff A1 Femminile 2023/2024: Chieri espugna Novara, Milano vince col brivido su Pinerolo. Ok Conegliano e Scandicci

Entra nel vivo la stagione di Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley, con i playoffs che hanno preso quest’oggi il via con le gare-1 dei quattro appuntamenti dei quarti di finale. La sorpresa di serata la mette a segno Chieri, che espugna il Pala Igor e supera Novara 2-3 (18-25, 25-17, 26-28, 25-19, 8-15), garantendosi l’opportunità di avere un match point per chiudere la serie sabato davanti al pubblico di casa. Sugli scudi Kaja Grobelna con i suoi 23 punti, ma ance Skinner con 16 e Zakchaiou con 12 ma soprattutto fondamentale in difesa. La compagine allenata da Lorenzo Bernardi cede gara-1 nonostante i 20 di Akimova e i 18 di Caterina Bosetti.

Non è andata troppo lontana dal colpaccio anche la Wash4green Pinerolo, che all’Allianz Cloud si arrende solamente al tie-break 3-2 (25-20, 23-25, 23-25, 25-21, 15-13) contro la più quotata Allianz Vero Volley Milano. L’assenza di Alessia Oro si sente e non poco, con l’attacco della squadra di coach Gaspari che va molto a corrente alternata nel corso della partita. Le padrone di casa vanno anche sotto 4-1 nel tie-break, prima di riprenderla grazie a un’ottima Sylla, protagonista insieme a Egonu della fase finale dell’incontro. Alla fine Paola chiude con 31 punti, Myriam con 19, mentre Cazaute ne mette 17. Maja Storck con i suoi 23 è la migliore delle ospiti, che proveranno a sfruttare il fattore casalingo per allungare la serie.

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COMPLETO PLAYOFF SCUDETTO: DATE, ORARI E TV

PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI I RISULTATI

Nessun problema per la prima testa di serie del tabellone e dominatrice fin qui della stagione: l’Imoco Volley Conegliano, che ha concluso la regular season con un invidiabile record di 26 vittorie in altrettante partite disputate, doma 3-0 (25-21, 25-18, 25-18) al Palaverde di Villorba di Treviso l’Aeroitalia Smi Roma, che prova a lottare fino alla fine, riuscendo anche ad annullare ben cinque match point consecutivi, ma deve arrendersi al maggior talento delle ragazze di coach Santarelli. MVP di serata Isabelle Haak, che scollina sopra i 20 punti, mentre per la formazione ospite Bici è poco aiutata dalle compagne, spesso a corrente alternata in attacco.

Rischia di complicarsi la vita dopo un paio di set condotti magistralmente, ma alla fine la Savino Del Bene Scandicci – seconda testa di serie del tabellone – si impone per 3-1 (25-16, 25-17, 21-25, 25-23) sulla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Ekaterina Antropova mette in scena il solito dominio offensivo con 31 punti, ben assistita dai 25 di Zhu Ting; i 20 di Alice Degradi non bastano alla squadra ospite.