Indian Wells 2024, Medvedev: “Contro Alcaraz devo provare ad entrare nella sua testa”

“Stava giocando in modo fantastico e non sapevo cosa fare, quindi tutto quello che ho fatto è stato provare a cercare soluzioni. Anch’io ho giocato bene, ma lui ha avuto un piccolo calo all’inizio del secondo set, il che mi ha dato un po’ di fiducia. Sono felice di aver trovato le contromisure e di essere riuscito ad avere la meglio nonostante la sua ottima partita”. Lo ha detto Daniil Medvedev dopo la vittoria in semifinale su Tommy Paul e l’accesso per il secondo anno consecutivo alla finale di Indian Wells. L’ostacolo nell’ultimo atto sarà rappresentato ancora una volta da Carlos Alcaraz: “Se devo dare più del 100%? Sì, penso di sì – ha aggiunto il n.4 del mondo – Se vorrò vincere dovrò pensare a qualcosa dal punto di vista tattico e provare a fare un po’ come ha fatto Tommy oggi: mirare le righe, inventarmi qualche grande colpo, provare a entrare nella sua testa”.

Medvedev si è focalizzato poi sulla gestione del calendario: “Fino alla vigilia di Wimbledon nel 2023 non badavo molto ai Grand Slam, ai Masters o agli Atp500. Cercavo solo di giocare al meglio in ogni torneo per provare a vincerli – ha detto in conferenza stampa – Poi al Roland Garros persi al primo turno e così concentrai le mie attenzioni sullo swing sull’erba per provare a fare bene a Wimbledon. In quei tornei preparai una tattica diversa, colpi diversi, cercando di fare le cose in maniera migliore in vista di Wimbledon. Lo stesso è accaduto poi agli Us Open: ci tenevo a far bene lì, ma anche a Montreal, Toronto e Cincinnati persi contro ottimi avversari che giocarono tutti grandi partite. La mia testa però era tutta proiettata verso gli Us Open. Adesso sto trovando il giusto equilibrio per non pensare solo ai Grand Slam: sono quattro tornei in un anno e io voglio vincere altro oltre ai Grand Slam. Sono felice di esserci riuscito qui, di aver mantenuto alta la concentrazione e di aver lottato fino alla fine anche se non è un Grand Slam”, ha concluso Medvedev.