Volley femminile, Serie A1: Milano batte Firenze 3-1 e conquista la seconda posizione

Nel corso del 16 marzo vanno in scena le prime partite della penultima giornata di regular season della Serie A1 di volley femminile. Milano, Casalmaggiore e Trento vincono in quattro set, rispettivamente contro Firenze, Vallefoglia e Busto Arsizio. Successo anche per Conegliano, che batte per 3-0 Pinerolo.

Milano conquista la vittoria su Firenze per 3-1. Le padrone di casa conquistano il primo set su rimonta, vincendo con un buon 25-19. Il secondo parziale va alle fiorentine, che riescono a gestire e ottenere il 25-20. Il terzo e il quarto parziale tornano invece tra le mani di Milano. Il terzo set vede Firenze in difficoltà, tanto da far finire il parziale per 25-17. Nel set conclusivo di partita le ospiti cercano la reazione, che però non arriva e il tabellone segna 25-21. Milano sale così in seconda posizione della classifica, anche se si tratta di un risultato ancora temporaneo in vista della partita di domani di Scandicci.

Poco dopo, Casalmaggiore vince contro Vallefoglia per 3-1, riuscendo nell’obiettivo di conquistare tre punti. Il primo set va alla squadra ospite, che sul finale dà lo strappo e vince il parziale 25-21. Casalmaggiore risponde nel secondo set, vincendo 25-19. Il terzo parziale vede poi Vallefoglia in forte difficoltà, tanto da gettare la spugna sul finale e perdere il set 25-12, con Casalmaggiore che si prepara a mettere un punto fermo nel set successivo. Il quarto set chiude poi la partita, con Casalmaggiore che gestisce il gioco e vince 25-16.

Successo anche per Trento, che contro Busto Arsizio vince 3-1. Le padrone di casa, già relegate alla retrocessione, non si arrendono in questo finale di stagione e mettono in difficoltà le avversarie, fino ad ottenere i tre punti. Busto Arsizio rimanda così la salvezza, in quanto aveva bisogno di conquistare almeno un punto in questo match. Il primo set, combattuto sino alla fine, va alle padrone di casa per 25-23. La reazione di Busto Arsizio arriva nel parziale successivo, conquistato per 25-18. Trento si riaccende negli altri due parziali, ottenuti prima per 25-18, poi per 25-21.

La partita tra Conegliano e Pinerolo chiude la giornata. La squadra prima classificata vince per 3-0. Il primo set va alle padrone di casa dopo aver gestito il gioco, con il tabellone che segna 25-19. C’è poco spazio per Pinerolo anche nel set numero due, dove Conegliano gioca con quasi la completa titolarità e ottiene il parziale per 25-18. Anche il terzo parziale finisce nelle mani della squadra di casa. Pinerolo si avvicina in alcune occasioni, ma non trova mai il sorpasso. L’incontro termina con la vittoria di Conegliano per 25-21.