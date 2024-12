Quello di gennaio si prospetta un calciomercato al pari di un agguerrito mercato estivo, con colpi importanti e a lungo termine. Le squadre di Serie A infatti hanno avuto non pochi problemi per quanto riguarda infortuni e flop

Parlando proprio della Juventus, Thiago Motta non potrà fare a meno di tornare sul mercato visti gli infortuni di Bremer e Cabal. Entrambi i calciatori hanno subito un intervento al legamento del ginocchio e non rientreranno prima di maggio, se tutto andrà bene: in ogni caso difficilmente torneranno a giocare nella stagione in corso. Così come i bianconeri anche il Milan e l’Inter cercheranno di affondare colpi importanti in questo inverno, non da meno sarà il Napoli.

Antonio Conte aveva manifestato in tempi non sospetti la poca soddisfazione per il mercato estivo e in questi mesi ha richiesto più volte un intervento a gennaio per puntellare la rosa, se possibile in ogni reparto. Insomma, tra pochi giorni non assisteremo al solito calciomercato fatto di colpi low cost e tappabuchi, ma molte rose subiranno stravolgimenti piuttosto importanti. D’altra parte, almeno per le squadre di testa, gli impegni settimanali sono molti e ravvicinati, cosa che negli anni a venire porterà a comporre rose sempre più corpose. I destini di Juventus e Napoli però, sembrano pronti ad incrociarsi per quanto riguarda il centrocampo.

Conte chiama Giuntoli: Fagioli nel mirino

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, sembra deciso a puntare tutto su Nicolò Fagioli per il mercato invernale che aprirà tra pochi giorni. L’ex allenatore della Juventus ha bisogno di rinforzi a centrocampo e avrebbe chiesto a Giovanni Manna di intavolare, se non una trattativa, quantomeno un sondaggio con la dirigenza della Juventus. Destini incrociati per i ds delle due compagini, poiché sarà proprio Giuntoli l’ostacolo maggiore da superare per l’ex DS della Juventus Next Gen.

Se da una parte Thiago Motta non vede di buon occhio l’impiego di Fagioli, Giuntoli non sarebbe favorevole a una sua cessione e sicuramente non in Italia col rischio di favorire la concorrenza. I partenopei potrebbero provare a inserire Raspadori nell’affare, ma stando a quanto riportato da calciomercato.it la pista è tutt’altro che calda. La proposta che con ogni probabilità giungerà sul tavolo di Giuntoli prevederà quindi un’offerta di prestito con obbligo di riscatto, per cifre che si aggirano attorno ai 25 milioni più qualche bonus. Nicolò Fagioli, di certo, non farà distinzioni tra estero o Italia: per lui ciò che conta è giocare con continuità.