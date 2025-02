Scandicci brilla in trasferta e piega Chieri per 3-0 nella partita valida per la decima giornata di ritorno di Serie A1 2024/2025 di volley femminile. La Savino del Bene controlla la partita, lasciando il palazzetto con tre punti fondamentali per la classifica. La squadra di Gaspari si trova al momento in seconda posizione a quota 54 punti, 12 in meno rispetto a Conegliano. La situazione è però tutt’altro che definitiva, con tutte le altre squadre che scenderanno in campo nella giornata di domani. La Savino del Bene guarderà con attenzione al risultato di Milano, in sfida contro Bergamo. La Vero Volley è infatti la principale avversaria di Scandicci per la lotta alla seconda posizione. La sconfitta mantiene Chieri in quinta posizione. La squadra, a quota 40 punti, è distante sia dalla quarta che dalla quinta piazza. La Reale Mutua si trova a meno otto punti rispetto a Novara, mentre Busto Arsizio insegue a 35 punti.

CHIERI-SCANDICCI

La Savino del Bene sale in cattedra poco dopo il via del primo set. Bosetti e compagne si portano in vantaggio e prendono il largo, mentre Chieri risulta essere in difficoltà. La formazione di casa non riesce ad accorciare le distanze sulle avversarie e il parziale si chiude in velocità. Scandicci ottiene una manciata di set point, mettendo un punto fermo alla frazione sul 13-25. Chieri riesce a entrare maggiormente in partita durante il set successivo. Scandicci rimane al comando, ma la squadra di casa si mantiene a poche lunghezze di distanza. Sul finale, il sestetto di Gaspari dà lo strappo decisivo che vale il 20-25. Il terzo parziale segue un copione identico – o quasi – a quello utilizzato nel secondo set. Chieri dimostra maggiore intensità rispetto al via della partita, ma perde terreno sulle rivali nel momento decisivo. Scandicci si mantiene in sicurezza, fino ad andare a chiudere la partita firmando il 20-25.

LE MIGLIORI DELLA PARTITA

Tra le fila di Chieri, è da sottolineare la prestazione di Katerina Zakchaiou. La cipriota è stata la miglior marcatrice della squadra, collezionando otto punti, di cui sei attacchi e due ace. Per Scandicci, sono tre le giocatrici in doppia cifra. Camilla Mingardi ottiene dieci punti, tutti ottenuti in attacco. 14 punti per Carol, autrice di un ace e di cinque muri. La migliore del match è Ekaterina Antropova, che sigla ben 21 punti. L’azzurra ottiene tre ace e un muro, mentre il resto dei punti viene dall’attacco.