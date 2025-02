La madrina della Coppa Italia 2025 è Marigona Gona, modella e influencer di origine kosovara che ha recentemente catturato l’attenzione dei media e del pubblico internazionale.

Chi è Marigona Gona

Nata in Kosovo, Marigona Dragusha, detta Gona e nata il 23 settembre del 1990 a Pristina, si è trasferita in Germania con la sua famiglia nel 2004. Attualmente risiede ad Atene dove prosegue il suo percorso personale e professionale. Modella e influencer, è stata eletta nel 2009 Miss Kosovo. È stata anche scelta per partecipare al concorso di Miss Universo 2009, dove si è posizionata al secondo posto. Il suo risultato nel 2009 è il miglior piazzamento di una modella kosovara a Miss Universo. Diventata virale sui social a fine 2024, il suo profilo Instagram conta 225 mila followe.

L’ascesa social di Gona

Marigona è diventata improvvisamente famosa sui social media dopo essere stata inquadrata durante una partita di Eurolega tra Olympiacos e Asvel lo scorso 12 novembre. La regia televisiva ha catturato il suo volto per pochi secondi, ma è bastato per scatenare un boom di popolarità online. Nel giro di poche ore la sua immagine è iniziata a circolare su tutte le principali piattaforme social e il suo profilo Instagram è letteralmente esploso. Da 16 mila follower è passato a 32 mila in meno di un giorno. Negli ultimi tre mesi ha registrato grandissimi numeri in termini di visualizzazioni, soprattutto in Italia. La grande popolarità raggiunta ha indotto la Coppa Italia Frecciarossa ad ingaggiarla nel ruolo di madrina delle Final Eight, dal momento che il pubblico italiano rappresenta infatti oltre il 20% del seguito della modella.

Gona protagonista alla Reggia di Venaria

Gona è stata inoltre protagonista di uno speciale shooting fotografico con la Coppa Italia: LBA ha scelto due luoghi simbolo per rappresentare il connubio tra il basket e il Piemonte, con Torino come centro nevralgico per il terzo anno consecutivo in occasione della Final Eight. Le location sono l’Inalpi Arena e la splendida Reggia di Venaria. La Reggia di Venaria è un immenso complesso architettonico alle porte di Torino, costituito da 80.000 metri quadri di edificio monumentale ed oltre 60 ettari di Giardini, edificati a partire dalla seconda metà del Seicento come luogo di piacere e di caccia per i duchi -divenuti poi re- di Casa Savoia. Luogo iconico del barocco piemontese nonché uno dei siti culturali più visitati in Italia, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, la Reggia di Venaria deve parte della sua fama alla celebre Galleria Grande, che rappresenta il simbolo indiscusso della sua bellezza e della sua monumentalità. Realizzata ad inizio Settecento dal genio artistico dell’architetto Filippo Juvarra che ne ha definito l’armonia e le proporzioni degli spazi, le sontuose decorazioni in stucco e lo splendore dei fasci di luce generati dalle ampie finestrature, la Galleria Grande è un ambiente monumentale e luminoso, caratterizzato da un gioco di luci e penombre tali da suggestionare chiunque la visiti.