Oliver Rowland vince l’E-Prix di Jeddah, valido per il quarto round della Stagione 11 di Formula E. Taylor Barnard scatta dalla prima casella, dopo essere diventato il più giovane pole sitter della storia della Formula E a soli vent’anni. Al via, il pilota della McLaren si mantiene in testa, mentre alle sue spalle un colpo di scena vede coinvolti il secondo e il terzo classificato. Maximilian Guenther entra in contatto con Antonio Felix Da Costa, con entrambi i piloti costretti al ritiro. Dopo i primi giri, Oliver Rowland – partito secondo – mette la freccia e passa in testa, mentre Barnard viene risucchiato di qualche posizione. Nel resto della gara, il pilota Nissan rimane in prima piazza, seguito da Jake Dennis e da Jean-Eric Vergne.

A quattro giri dal termine, Barnard dà un importante colpo di reni, superando sia Dennis che Vergne e ottenendo la seconda posizione. Poco più tardi, Jake Hughes su Maserati passa l’Andretti e la DS Penske e sale in terza piazza. Nel frattempo, Rowland fa il vuoto e va a vincere davanti a Barnard e Hughes. Il successo porta l’inglese ad allungare in campionato, con un totale di 68 punti. Barnard, sfruttando il doppio zero di Guenther e Da Costa, passa in seconda piazza. La Formula E tornerà in scena tra tre settimane, con l’E-Prix di Miami in programma per il 12 aprile.

FORMULA E – JEDDAH E-PRIX, I RISULTATI