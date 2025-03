Scandicci, Conegliano e Milano sono le prime tre semifinaliste dei playoff di Serie A1. Il campionato di volley femminile si indirizza verso il proprio epilogo, con gara-2 dei quarti di finale in scena oggi. Tutto facile per l’Imoco, che batte Bergamo per 3-0, mentre sugli altri campi è battaglia aperta. La Savino del Bene la spunta su Busto Arsizio solo al quinto set, in un tie break più che equilibrato. Anche Milano trova il successo per 3-2, piegando Vallefoglia nel parziale aggiuntivo. Le squadre sconfitte scalano invece nel tabellone playoff challenger.

BUSTO ARSIZIO-SCANDICCI

Scandicci piega 3-2 Busto Arsizio. Busto Arsizio scende in campo con decisione nel primo set, ottenendo il vantaggio e prendendo il largo di diversi punti. La Savino del Bene insegue senza riuscire a ricucire le distanze, con il parziale che si chiude 25-19. Scandicci si accende nel corso del secondo set, con la frazione che si dimostra molto equilibrata. Sul finale, sono nuovamente le padrone di casa a spuntarla, mettendo un punto fermo al set con un 25-22. Il vento cambia direzione durante il terzo set, che si rivela combattuto. La Savino del Bene riesce a portarsi in testa, centrando l’obiettivo di allungare l’incontro di almeno un parziale. Il sestetto ospite è autore di un vincente 23-25. Busto Arsizio soffre anche nel quarto set, nel corso del quale una Scandicci capitanata da Antropova si mette in testa e ottiene il 25-20. Il match, dunque, viene deciso dal tie-break. Busto Arsizio inizia il quinto set con decisione, raggiungendo l’8-5. Scandicci non tarda a trovare la parità, con le due squadre che lottano punto a punto a lungo. Infine, è Scandicci a spuntarla per 20-22, staccando così il pass per le semifinali.

VALLEFOGLIA-MILANO

La partita si apre con un ottimo primo set da parte delle milanesi. La Vero Volley sale in cattedra, lasciandosi alle spalle Vallefoglia. Le padrone di casa faticano e perdono in breve tempo contatto con le avversarie. Milano vince il primo set per 16-25. Vallefoglia risponde nel parziale successivo, portandosi sull’1-1 grazie a un 25-20. La Vero Volley affronta un momento di crisi e si ritrova all’inseguimento anche nel secondo set successivo. Vallefoglia ne approfitta per passare in vantaggio e vincere il parziale per 25-18. Milano si riprende nel quarto set, dominando la frazione di gioco. Le beniamine di casa faticano a rispondere alle rivali, che non perdono l’opportunità di prendere il largo. Il parziale finisce 16-25 e la partita si decide al tie-break. Nel parziale aggiuntivo è Milano a trionfare, chiudendo il match con un 12-15.

BERGAMO-CONEGLIANO

Conegliano batte 3-0 Bergamo, in una giornata speciale per Monica De Gennaro. L’azzurra tocca le 631 presenze in Serie A, scrivendo una nuova pagina di storia del campionato italiano. Il primo set vede Conegliano dominare il parziale. Bergamo fatica a entrare in partita, lasciando la possibilità alle campionesse d’Italia di andare a chiudere la frazione con un rapido 13-25. Il secondo set si dimostra più combattuto, con le padrone di casa che aumentano i giri del motore. Nonostante il buon ritmo dimostrato, Bergamo non riesce ad avere la meglio sulle avversarie. L’Imoco si mantiene in testa, vincendo la frazione per 21-25. La partita si chiude con il terzo set, vinto nuovamente da Conegliano. Le ragazze di Santarelli chiudono i quarti di finale con un 19-25 e un totale di sei set vinti, accedendo alle semifinali.